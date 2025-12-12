Подозрительные тендеры "Энергоатома": OBOZ.UA нашел компанию, которая получила 1 млрд в разгар действия коррупционного "шлагбаума"

С начала 2025 года компания "Захидэлектромонтаж" победила на 17 государственных тендерах на общую сумму 1 млрд 130 млн 398 тыс. 153 грн. Из них 1 млрд 130 млн 295 тыс. 280 грн было получено от 14 заказов "Энергоатома". То есть, компания, которая стала эпицентром едва ли не самой большой коррупционной схемы в истории Украины, обеспечила "Захиделектромонтажу" 99,99% его годовых тендерных поступлений.

OBOZ.UA начинает серию материалов о подрядчиках "Энергоатома", которые, возможно, получали свои заказы, проходя через т.н. "шлагбаум" – значительные "откаты" фигурантам "пленок Миндича" во избежание блокировки платежей.

В этом материале – рассказ о "Захиделектромонтаж". Компании, которая получала заказы на бесконкурентных тендерах, а там, где конкуренты, все же, были, – через "кабинеты".

На каких тендерах побеждал "Захидэлектромонтаж"

В целом, по данным YouControl, стоимость тендеров "Энергоатома", на которых победил "Захиделектромонтаж" в 2025 году, колеблется от 2,932 млн грн до 283,434 млн грн. Из них:

В 4-х случаях сумма превысила 100 млн грн;

В 2-х – 200 млн грн.

Самым дорогим – на 283,434 млн грн (с НДС) – стал тендер на выполнение II этапа модернизации кабельного хозяйства систем нормальной эксплуатации, важной для безопасности. Принимала же в нем участие только 1 компания – собственно, "Захидэлектромонтаж". То есть, она победила, не имея конкурентов.

Таким же образом "Захиделектромонтаж" одержала победу на тендере на 248,18 млн грн (с НДС). По нему, компания должна была провести для одного из объектов "Энергоатома" реконструкцию башенных градирен (вертикальные сооружения для охлаждения воды путем контакта с воздухом).

Не было конкурентов у "Захидэлектромонтаж" и на тендере на 170,448 млн грн (с НДС). А также на торгах на 122,775 млн грн (с НДС).

Такая же ситуация была и на других аукционах – кроме тендера на 44,724 млн грн (с НДС) на реконструкцию градирен на Ровненской АЭС. В нем участвовали еще 2 компании – "Укр-Евро" и "Гермес С".

Сам тендер прошел странно. Перед ним лучшее предложение было у "Гермес С", худшее – у "Укр-Евро", а "Захиделектромонтаж" шел посередине. В течение всех трех раундов ни одна компания не снизила свое предложение. То есть, борьбы за солидный заказ не было. Следовательно, "Гермес С" стал победителем, а "Захиделектромонтаж" занял 2 место.

Но потом победа "Гермес С" была отменена. Причиной этого назвали неисправление несоответствий в документах.

Поэтому заказ отдали "Захиделектромонтажу" – как компании, которая стала второй на тендере и где, как оказалось, проблем с документами не было. Так получилось, что фирма, которая фактически сознательно проиграла – потому что даже на гривну не снизила свое предложение – стала, так сказать, "кабинетным победителем".

Таким образом, практически все свои заказы от "Энергоатома" "Захидэлектромонтаж" получил без всякой конкуренции. Что создает ситуацию, когда многомиллионные подряды фактически распределялись без состязательности. И хотя подобная концентрация выигрышей при отсутствии других участников может свидетельствовать о низкой конкуренции на рынке или о специфических условиях закупок, которые отсеивали потенциальных претендентов, нельзя исключать и рисков неэффективного использования средств госпредприятия.

Единственный же тендер, где была формальная конкуренция (как ни как, а другие участники также были), "Захидэлектромонтаж" проиграл. Однако потом выиграл из-за того, что победителю контракт не дали из-за "неправильных" документов.

А потому, в итоге, это создает впечатление, что даже при наличии других участников результат торгов был определен не так состязательностью, как процедурными нюансами. Что дает основания усомниться в реальной прозрачности процесса и усиливает вопрос о добросовестности проведения таких торгов.

"Любимая" компания "Энергоатома"?

В целом же, по данным YouControl, с 2017 года "Захидэлектромонтаж" победил на более 140 тендерах "Энергоатома". При этом:

Заработал он на них в целом около 5,4 млрд грн;

В целом же с 2014 года, по данным аналитиков, на государственных тендерах компания получила 5,439 млрд грн.

То есть, практически вся сумма, которую "Захидэлектромонтаж" заработал на государственных тендерах за более чем 10 лет, приходится на подряды от "Энергоатома". Что, опять же, может свидетельствовать либо о монопольной позиции на рынке, либо все тех же рисках неэффективного использования средств госпредприятия.

Для того же, чтобы прояснить ситуацию, OBOZ.UA снова обратился за комментариями к "Энергоатому", а также "Захидэлектромонтажу" и руководству этой компании. А кроме того, в Антимонопольный комитет Украины – с просьбой дать оценку ситуации.

Когда судьи в друзьях

Сама же компания "Захидэлектромонтаж" создана уже достаточно давно. По данным YouControl:

Она была зарегистрирована в ноябре 2009 года, то есть более 16 лет назад.

Основным же видом деятельности этой компании является строительство жилых и нежилых зданий.

С этим же связаны и дополнительные виды деятельности.

100%-ным бенефициаром "Захидэлектромонтажа" является Игорь Рогаля. Он связан с рядом компаний, часть из которых также получала подряды от "Энергоатома":

"НЭП", деятельность которой уже прекращена, а Рогаля до марта 2023 года в ней был одним из бенефициаров, получила 2 подряда еще в 2010 году.

"Электропивденмонтаж" последний подряд от "Энергоатома" получил в ноябре 2025 года 8,025 млн грн. Впрочем, Рогаля, по данным аналитиков, после 2002 года не упоминается среди касающихся компании.

А еще Рогаля связан с Сергеем и Зоряной Кнышами:

Сергей в 2025 году подал декларацию как старший инспектор Отдела соблюдения прав человека Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

А в 2024 году он подавал декларацию как судья апелляционного суда.

Зоряна же в 2025 году также подавала декларацию как судья апелляционной инстанции.

Общим же у Рогали с Кнышами, по данным YouControl, является владение имуществом. В частности, в декларации Зоряны Кныш указано, что у нее, ее мужа Сергея, Рогали и его, вероятно, жены Оксаны есть по 25% квартиры на 70 кв.м в Турции. Стоимость же этого жилья на дату приобретения права собственности в конце 2020 года составляла 2,2 млн грн.

Коррупция на строительстве

В то же время, "Захидэлектромонтаж" фигурирует в уголовном производстве по завышению цен на комплектующие при строительных работах на Ровенской АЭС. По материалам судебного дела № 569/15247/20:

Представители "Захидэлектромонтаж" заранее согласовали со служебными лицами РАЭС порядок завышения ожидаемой стоимости закупки, а также обеспечение победы в открытых торгах.

Для этого должностным лицам атомной станции предоставлялись заведомо ложные данные о рыночных ценах на кабельную продукцию и комплектные переходные устройства, которые предварительно согласовывались с производителями за неправомерное вознаграждение.

Для формального подтверждения завышенной стоимости, участники схемы привлекли "компании-прокладки", через которые проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Так, реальные производители отпускали продукцию по рыночной цене, но через "прокладки" оформлялись поставки по значительно увеличенной стоимости.

Фактического приобретения товара фиктивным предприятием не происходило.

Оно лишь создавало документацию для легализации завышенной цены. Зато кабельная продукция доставлялась непосредственно на базу "Захидэлектромонтаж" или на площадку РАЭС, но в документах отмечалось, что ее поставляла "прокладка".

В то же время, в акты выполненных работ вносились завышенные ценовые показатели, которые согласовывались должностными лицами РАЭС. Таким образом, происходила легализация завышенных сумм.

Последнее решение по делу датируется концом 2020 года.

В целом же, "Захидэлектромонтаж" – не далеко единственная компания, которая получала от "Энергоатома" значительные средства. И в следующих публикациях OBOZ.UA расскажет о других таких фирмах.