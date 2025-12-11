Этот Chevrolet никому не понравился – ввели большие скидки, а производство остановят

Несколько лет назад Chevrolet внутри концерна General Motors вывела на рынок электрические фургоны BrightDrop. Но они никому не понравились – коммерческих заказов оказалось недостаточно для продолжения производства.

На произведенные экземпляры дилеры ввели скидки. Об этом стало известно Carscoops. Электромобили BrightDrop существенно подешевели, но, очевидно, что эти транспортные средства слишком специфичны.

Вдобавок первоначальная цена около $68 000 оказалась высоковатой. Теперь, благодаря огромным скидкам, купить BrightDrop 400 2025 года можно за 39 995 долларов.

Цена более крупного BrightDrop 600 снизилась до 47 450 долларов в сравнении с изначальным прайсом $71 000. Дилеры пытаются распродать запасы, а в General Motors приняли решение остановить производство.

Грузовые электрокары построены на модульной платформе Ultium, представленной в 2020 году. Фургон способен преодолевать на одной зарядке около 400 км.

