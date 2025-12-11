'Шахтер' за три минуты добыл победу и досрочно вышел в плей-офф Лиги конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" добыл выездную победу над мальтийским "Хамруном" в 5-м туре Лиги конференций. Поединок на Национальном стадионе в Та-Кали завершился со счетом 2:0, что позволило "горняка" досрочно гарантировать себе евровесну.

Первая половина получилась достаточно спокойной. "Хамрун" много контролировал мяч короткими передачами, пользовался флангами и несколько раз подавал угловые. Самый реальный момент хозяева создали на 40-й минуте: после разрезающего паса Анте Чорич пробил в нижний угол, но Кирилл Фесюн уверенно отбил.

"Шахтер" отвечал эпизодами: Ferreira и Бондаренко выходили на ударные позиции, но защитники и вратарь хозяев справлялись. На перерыв команды ушли при 0:0.

Развязка после перерыва

С выходом Очеретко и Тобиаса игра гостей ускорилась, и уже на 61-й минуте "Шахтер" открыл счет. Азарови сделал точный навес, а Лука Мейреллес легким кивком отправил мяч в сетку.

Через три минуты украинская команда окончательно добила соперника. Исаке Силва получил мяч в штрафной и быстрым ударом довел счет до 0:2.

После второго гола "Шахтер" контролировал темп и без проблем довел матч до победы. Хозяева пытались оживить игру серией замен, но дальше стерильных владений дело не дошло: Фесюн практически не вступал в игру после перерыва.

Итог

"Шахтер" уверенно реализовал свои моменты во втором тайме и взял закономерные три очка. "Хамрун" много владел мячом, но опасности создать не смог, уступив по ударам 4:12.

В турнирной таблице подопечные Арды Турана занимают второе место с 12 очками, что гарантировало им попадание в топ-16, но еще не гарантирует выход в топ-8.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее в Лиге конференций свой матч провело и киевское "Динамо", уступив во Флоренции "Фиорентине" 1:2.

