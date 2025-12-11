'Мы передали Трампу нашу реакцию на мирный план': Зеленский сравнил украинское и американское видение переговоров

Украина и Европа передали Соединенным Штатам Америки свою редакцию мирного плана, которую американская переговорная группа редактировала и обсуждала в России. В то же время это еще не окончательный план, а комплекс документов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. По его словам, финальные версии других документов зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план.

Документ содержит несколько стратегических вещей, в частности послевоенную экономику и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе, и "потом на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ".

"Вчера мы проговорили, например, экономическое направление и восстановление, общие вещи. Но я думаю, что в этом экономическом направлении будет не один документ", – сказал Зеленский, добавив, что над экономическим планом мероприятий со стороны Киева будут работать члены Кабинета министров, ответственные за разработку соглашения по редкоземельным металлам.

Также по словам главы государства, должно быть согласовано достаточно общее видение с какими-то важными точечными пунктами, чтобы группа по безопасности Украины начала работу с американской группой безопасности

"Это будет один документ или больше – посмотрим, но гарантии безопасности должны быть действительно эффективными и сработать, чтобы не было третьего российского вторжения. Поэтому мы максимум внимания этому уделяем", – говорит Зеленский, и добавил, что конкретных ультимативных рамок со стороны Вашингтона не было.

Глава государства добавил, что Вашингтон планирует до Рождества получить ответ относительно роли Украины в мирном соглашении. По его словам, Киеву "важен результат".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос "демилитаризованной зоны" на Донбассе и потенциальный контроль США над временно захваченной ЗАЭС также вызывает немало вопросов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства назвал два ключевых условия проведения выборов в Украине: обеспечение безопасности и соответствующие изменения в законодательство. Он обратился как к международным партнерам, так и к украинскому парламенту с просьбой продемонстрировать, как могут быть реализованы эти требования во время войны.

