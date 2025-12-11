"Давайте проверим Путина": Рютте выразил сомнение относительно желания России завершать войну

Кремлевский диктатор Владимир Путин обращает внимание на дипломатический процесс мирного урегулирования российско-украинской войны только тогда, когда ему это выгодно. Вероятно, государство-агрессор будет продолжать боевые действия, поэтому сроки потенциального соглашения сложно спрогнозировать.

Об этом на пресс-конференции в Берлине (ФРГ) заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его цитирует The Guardian.

РФ не демонстрирует желания прекратить войну

По мнению генсека Североатлантического альянса, сейчас Кремль пытается выиграть время для продолжения полномасштабного вторжения.

Президент США Дональд Трамп, администрация которого разработала мирный план урегулирования, единственный может повлиять на Путина.

"Трамп хочет положить конец кровопролитию сейчас, и он единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров. Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или предпочитает продолжение бойни", – призвал Рютте.

Говоря о времени, необходимом для заключения мирного соглашения, политик признал, что ему трудно это спрогнозировать. Соединенные Штаты и Европа могут прийти к согласию, но Рютте не уверен, что так же будет и с Путиным

Кроме этого, в американском плане есть некоторые сложные вопросы касательно восстановления, гарантий безопасности и территорий.

"Я не знаю. Это испытание, о котором я также говорил в своей речи – мы должны испытать Путина", – подчеркнул генсек НАТО.

