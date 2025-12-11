'Он больше не хочет разговоров': в Белом доме заявили, что Трамп разочаровался обеими сторонами войны в Украине

В Белом доме пожаловались на большое количество переговоров и встреч для окончания российско-украинской войны. Президент США Дональд Трамп обвинил и Россию, и Украину – мол, он "разочарован обеими сторонами".

С соответствующими заявлениями на брифинге в четверг, 10 декабря, выступила Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома. Ее общение с журналистами транслировали американские СМИ.

Трампу "надоело"

Говоря о мирном урегулировании, инициированном Вашингтоном, Левитт резко высказалась как об агрессоре, так и о жертве.

"Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны", – сказала она.

Явно не понимая сути проблемы, представительница администрации намекнула: Трамп просто хочет достичь быстрого прогресса.

"Ему надоели встречи только ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий", – заявила пресс-секретарь.

Она пожаловалась, что Трамп желает закончить войну, но администрации президента США пришлось "потратить на это более 30 часов только за последние несколько недель". Левитт уточнила, что речь идет о встречах с россиянами, украинцами и европейцами ("разговоры были с ними также", сказала она).

"Итак, увидим относительно встреч на этих выходных", – не раскрыла никакой конкретики спикер Белого дома.

