'Ни в коем случае': Лукашенко рассказал, как Путину 'предлагали' бить 'Орешником' по Киеву и расхвалил Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь явно в экстазе от того, что ему лично звонил президент США Дональд Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, решил польстить им обоим. Лукашенко заявил, что якобы Путин отказался бить "Орешником" по Киеву, и расхвалил Трампа, как лучшего посредника в переговорах.

Об этом пишет "пролукашенковский" Telegram-канал "Пул Первого". Канал ссылается на белорусского диктатора Лукашенко, называя его "первым".

Как пишет пролукашенковское издание, белорусский диктатор заявил, что Путину якобы предлагали нанести удар "Орешником" по Банковой в Киеве, где находится здание администрации президента Украины Владимира Зеленского, однако он отказался.

"Первый озвучивает инсайды! Например, о том, как предлагали Орешником по Банковой... И как Путин сказал: ни в коем случае!", – говорится в сообщении канала.

При этом не указывается, кто именно якобы предлагал такое российскому диктатору.

Также Лукашенко заявил, что считает абсолютно ошибочным суждение, что Трамп проиграл по итогам переговоров с Путиным. По его словам, конкретных договоренностей на этом саммите не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон. А президент США выступал лишь посредником, чтобы узнать о позиции России.

Белорусский диктатор осыпал Трампа комплиментами, заявляя, что президент США с ролью посредника прекрасно справился.

"Трамп меня удивил. Он классно сыграл свою роль несмотря на все ожидания", – заявил Лукашенко.

