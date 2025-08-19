Швейцария пообещала Путину иммунитет от ареста в случае встречи с Зеленским

Несмотря на ордер Гаагского суда Швейцария пообещала российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет от ареста. Международный преступник из Кремля будет иметь такие гарантии, если он примет решение принять участие в мирных переговорах.

Об этом заявил швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис во время совместного выступления со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне. Его цитирует издание Swissinfo.

Инициативу провести встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и главарем Кремля Владимиром Путиным в Женеве выдвинул французский президент Эмманюэль Макрон.

Игнацио Кассис заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной.

"Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы давно это обсуждали", – сказал швейцарский министр.

Он также добавил, что уже неоднократно напоминал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Швейцарии.

Кассис официально заявил, что Швейцария не будет арестовывать российского диктатора, если он "приедет на мирную конференцию", зато предоставит ему иммунитет.

Стоит отметить, что Швейцария юридически обязана задержать Путина в соответствии с выданным Международным уголовным судом ордером на арест. Однако правительство Швейцарии имеет полномочия сделать исключение для мирных переговоров и гарантировать Путину неприкосновенность.

