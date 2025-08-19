Швейцария пообещала Путину иммунитет от ареста в случае встречи с Зеленским
Несмотря на ордер Гаагского суда Швейцария пообещала российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет от ареста. Международный преступник из Кремля будет иметь такие гарантии, если он примет решение принять участие в мирных переговорах.
Об этом заявил швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис во время совместного выступления со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне. Его цитирует издание Swissinfo.
Инициативу провести встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и главарем Кремля Владимиром Путиным в Женеве выдвинул французский президент Эмманюэль Макрон.
Игнацио Кассис заявил, что Швейцария "более чем готова" к проведению саммита между Россией и Украиной.
"Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы давно это обсуждали", – сказал швейцарский министр.
Он также добавил, что уже неоднократно напоминал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Швейцарии.
Кассис официально заявил, что Швейцария не будет арестовывать российского диктатора, если он "приедет на мирную конференцию", зато предоставит ему иммунитет.
Стоит отметить, что Швейцария юридически обязана задержать Путина в соответствии с выданным Международным уголовным судом ордером на арест. Однако правительство Швейцарии имеет полномочия сделать исключение для мирных переговоров и гарантировать Путину неприкосновенность.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!