Украина не проводит никакой работы по проведению выборов онлайн, для которых пока нет никаких законных оснований. Идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона. Он объяснил, почему онлайн-выборы сейчас невозможны.

По словам министра, вопрос онлайн-выборов является чрезвычайно чувствительным, особенно в условиях полномасштабной войны и кибератак со стороны России.

"Выборы - это всегда о доверии. Даже офлайн-выборы - это о доверии: к результатам, к ЦИК, к подсчету голосов", - отметил Федоров.

Онлайн-выборы сейчас невозможны

Федоров пояснил, что на сегодня нет никаких законных оснований для проведения выборов через интернет. Для этого парламент должен принять соответствующие изменения в законодательство, а Центральная избирательная комиссия – принять отдельное решение.

И пока ни одно государственное учреждение не обращалось в Минцифры с просьбой готовить или разрабатывать механизм онлайн-голосования, отметил министр.

"С нами нет такой коммуникации, и мы ничего не делали в этом направлении, потому что нет законных оснований", – объяснил он.

Риски влияния на выборы во время войны

Федоров подчеркнул, что в условиях войны риски влияния на избирательный процесс, в частности информационного и кибернетического воздействия, существенно возрастают. Именно поэтому вопрос онлайн-выборов невозможно рассматривать только с технической стороны.

По его словам, украинцы доверяют не столько технологиям, сколько тем, кто организует процесс, и общей политической ситуации в стране.

Что нужно для запуска онлайн-голосования

В случае, если государство все же решит двигаться в сторону онлайн-выборов, министр считает необходимым сначала провести масштабное исследование и привлечь международный опыт.

"Чтобы я сделал? Собрал бы лучшие технологические компании из мира, точно бы Эстонию привлек, потому что они единственная страна в мире, которая сегодня имеет такой успешный опыт голосования онлайн. И дальше бы я проводил исследования, насколько это возможно", - отметил Федоров.

По словам министра, при онлайн-голосовании, ключевыми вызовами являются:

– участие украинцев за рубежом;

– голосование жителей оккупированных территорий;

– защита реестра избирателей; верификация личности;

– сохранение тайны голосования.

"Это достаточно сложный и комплексный вопрос. И, опять же, это выбор украинцев. Украинцы должны сами решить и повлиять. Парламент - это представители людей. Правительство - это представители людей через парламент, который делегирует. И поэтому нужно, чтобы украинцы приняли решение и доверились или не доверились этому. Поэтому есть большое количество этапов. Думаю, об этом рано говорить", – сказал Федоров.

Президентские выборы в Украине

Подыгрывая российскому диктатору Путину, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в Украине необходимо провести новые выборы, ведь в стране уже длительное время не происходило голосование. По его словам, слова Киева о демократии кажутся непоследовательными без восстановления выборов.

В свою очередь, Владимир Зеленский пояснил, что прежде чем организовывать проведение выборов, в Украине нужно обеспечить безопасность избирательного процесса. Глава государства подчеркивал, что Украина могла бы провести выборы президента – нопри условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова кпроведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

