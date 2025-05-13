'Нет и не будет никаких планов': в Польше опровергли слова Келлога о готовности направить свои войска в Украину

Польша в качестве члена Североатлантического альянса удерживает восточный фланг НАТО. Поэтому руководство Польши в рамках "Коалиции желающих" не рассматривает возможности направления своих войск в Украину – ни сейчас, ни в дальнейшем.

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Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил слова коллеги.

"Нет и не будет никаких планов по отправке польских войск в Украину. Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за предоставление логистической поддержки своему соседу, который подвергся нападению", – написал Косиняк-Камыш в сети Х.

Радослав Сикорский отметил, что он "подтверждает" слова Косиняка-Камыша.

Причем ранее министр МИД Польши утверждал, что переговоры о направлении европейского миротворческого контингента в Украину происходят также в рамках формата Веймар+, в который также входит Польша.

Однако в совместном заявлении Веймар+ говорилось лишь о необходимости переговоров Украины и РФ, и о насущной необходимости согласия России на 30-дневное прекращение огня "без проволочек".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты обсуждают размещение иностранного контингента на территории правого берега Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Речь идет о войсках стран "Коалиции желающих" Великобритании, Франции, Германии, Польши – по крайней мере, так заявлял специальный посланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог.

"Мы говорим и о "силах устойчивости". Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости России", – говорил он.

По имеющейся информации пока только шесть стран из 30, входящих в так называемую "Коалицию желающих", выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также три страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония.

Бывший посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что если Штаты не согласятся поддержать миротворческие силы, которые Европа может отправить в Украину после окончания войны с РФ, это спровоцирует "фактический конец НАТО".

Ранее сообщалось, что британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в боевых операциях.

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