Шесть государств из 30 участников международной 'коалиции желающих' подтвердили свою готовность направить военных в Украину – AFP

Лишь шесть стран из 30, входящих в так называемую коалицию желающих, выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии (очевидно, Латвия, Литва и Эстония).

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Об этом сообщило французское информационное агентство AFP. Отмечается, что Европа ждет американских гарантий безопасности для миротворцев.

Совещание глав оборонных ведомств состоялось 10 апреля в Брюсселе (Бельгия). Европейские чиновники, на которых ссылается агентство, объяснили, что большинство государств-участников "коалиции желающих" воздерживаются от такого шага, несмотря на рост угроз со стороны России и призывы усилить военную поддержку Украины.

"Хорошо бы понять, что повлечет за собой эта миссия, и что мы будем делать: будем ли мы поддерживать мир, будем сдерживать или выступать силами успокоения", – заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон, говоря, что им важно это прояснить перед принятием решения об отправлении миротворцев.

Это мнение разделяют и Нидерланды, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

"Какова потенциальная миссия, какова будет цель? Каков мандат? Что мы будем делать при разных сценариях, например, если будет какая-то эскалация со стороны России?.. Очень важно иметь на борту Соединенные Штаты, но также должно быть понятно, какой это тип миссии и чего мы требуем от США", – сказал он.

По информации издания Bloomberg, далее в этом вопросе "коалиции желающих" мешает двигаться отсутствие американских гарантий защиты для европейских миротворцев, если им придется столкнуться с российскими войсками. Премьер-министр Британии Кир Стармер дал понять, что международная коалиция будет жизнеспособна только при наличии гарантий безопасности со стороны США.

"Главной проблемой для европейских союзников, которые пытаются выработать любой план, является то, что они преимущественно не знают об усилиях США и России прекратить боевые действия. Администрация Трампа провела несколько раундов переговоров как с украинскими, так и с российскими официальными лицами, надеясь обеспечить прекращение огня, но не увидела никаких ощутимых результатов. Стороны так и не закрепили условия, и удары продолжаются", – говорится в публикации AFP.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна еще не решила, будет ли присоединяться к усилиям союзников по формированию миротворческого контингента войск и отправке его в Украину после завершения войны с Россией. По его словам, решение будет зависеть от обстоятельств.

Депутат словацкой оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Юрай Крупа выступил за отправку в Украину миротворцев. Однако подчеркнул: для этого нужно, чтобы после выборов в Словакии сменились власти.

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