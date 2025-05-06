'Надо настаивать на участии США': глава Мюнхенской конференции по безопасности высказался о размещении миротворцев в Украине

Если Соединенные Штаты Америки не согласятся поддержать миротворческие силы, которые Европа потенциально готова отправить в Украину после окончания войны с Россией, это может спровоцировать "фактический конец НАТО". Необходимо настаивать на том, чтобы Штаты принимали участие в помощи миротворческому контингенту.

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Об этом сказал бывший посол Германии в США и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Politico. По его мнению, войска России с большой вероятностью будут совершать провокации и обвинять в этом Украину.

"Я не думаю, что россияне когда-либо согласятся на это при любых обстоятельствах. Но даже если бы они согласились, я думаю, нам нужно было бы настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты действительно были вовлечены в это", – сказал Ишингер.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия поддержки со стороны США, Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к провокациям, заявив, что украинцы "начали какую-то стрельбу, и им нужно на это ответить".

"Поэтому европейские силы могут оказаться под огнем и будут вынуждены реагировать самостоятельно, без поддержки США. Откровенно говоря, это был бы конец НАТО в том виде, в котором мы его знаем. Я не думаю, что целесообразно позволить России нас разделить, ведь это фактически будет означать распад Альянса", – резюмировал дипломат.

Politico отмечает, что взгляды Ишингера, которого считают одним из ведущих европейских мыслителей по вопросам безопасности, подчеркивают центральную проблему в усилиях Европы по поддержке Украины на фоне неопределенности относительно обязательств президента Дональда Трампа в отношении борьбы Киева с Россией и будущего НАТО, а именно то, что Россия не рассматривает Европу как реальную военную угрозу без Соединенных Штатов.

"В данный момент Европа не способна защитить себя", – считает Ишингер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Telegraph, США якобы приватно вызвались поддержать "коалицию желающих" – страны, которые потенциально готовы были бы отправить в Украину своих миротворцев после войны с Россией. Вашингтон якобы будет готов предоставитьразведывательную и логистическую поддержку британским и европейским солдатам.

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