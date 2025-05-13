'Россия должна сделать это без промедления': страны Веймар+ выступили с заявлением по войне в Украине после встречи в Лондоне

Страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление после встречи в Лондоне 12 мая относительно российской агрессии против Украины и евроатлантической безопасности. В документе призвали Россию без промедления согласиться на 30-дневное прекращение огня и начать переговоры о мире в Украине.

Видео дня

Текст документа опубликовали на сайте правительства Великобритании. Во встрече принимали участие министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Соединенного Королевства и Верховный представитель ЕС.

Они отметили, что подтверждают солидарность с украинским народом и выражают соболезнования жертвам недавних нападений со стороны государства-агрессора России.

"Мы приветствуем мирные усилия под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе. Пока Россия не проявила никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедления. Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному, безусловному 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире", – говорится в заявлении.

Европейские министры иностранных дел также подчеркнули, что мир в Украине должен основываться на международном праве, включая Устав ООН. Только так Украина сможет сдерживать и защищаться от любого будущего российского нападения.

"Украина должна быть уверена в своей способности и в дальнейшем успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке", – отметили главы МИД группы Веймар+.

По словам министров, немедленное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней открыло бы "пространство для переговоров о справедливом, полноценном и прочном мире".

Они также подчеркнули необходимость укрепления Сил обороны Украины, что предусматривает восстановление запасов боеприпасов и оборудования и "дальнейшего укрепления промышленного потенциала". Также страны подчеркнули, что "стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины".

"Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в будущем мире и поддержать восстановление Вооруженных сил Украины", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на личную встречу с российским диктатором Путиным в Стамбуле 15 мая, если россияне остановят огонь с 12 мая и дадут необходимую основу для дипломатии.

– За день до этого Путин дал пресс-конференцию, во время которой ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

– Президент США Дональд Трамп со своей стороны призвал Украину немедленно согласиться на предложение РФ относительно переговоров в Турции. По его словам, это необходимо, чтобы выяснить, возможна ли реальная договоренность о прекращении войны.

– Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары 15 мая принять переговоры по завершению войны РФ против Украины. Он провел телефонный разговор с Путиным, в котором заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!