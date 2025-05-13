США обсуждают возможность размещения миротворцев на западном берегу Днепра, – Келлог

Соединенные Штаты обсуждают размещение иностранного контингента на территории правого берега Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Речь идет о войсках стран-лидеров "коалиции желающих" – Великобритании, Франции, Германии, Польши.

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Об этом Fox News заявил специальный посланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог. Чиновник сказал, что Вашингтон обсуждает такое развертывание войск к западу от Днепра.

США, как отметил он, выступают прежде всего за "всеобъемлющее прекращение огня", после чего стороны должны обсуждать другие вопросы – от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей до перспектив членства Украины в НАТО.

"Мы говорим и о "силах устойчивости"... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости [России]", – сказал посланник Трампа.

Ранее в The Telegraph заявили, что британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в боевых операциях.

В этом же издании сообщали, что США приватно якобы вызвались поддержать "коалицию желающих" – группу государств, которые потенциально готовы отправить на украинскую территорию своих миротворцев как гарантию безопасности.

Как писал OBOZ.UA, бывший посол Германии в США и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал мнение, что если Штаты не согласятся поддержать миротворческие силы, которые Европа может отправить в Украину после окончания войны с РФ, это спровоцирует "фактический конец НАТО".

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