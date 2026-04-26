Несмотря на нейтральность: Санду заявила о готовности Молдовы присоединиться к 'коалиции желающих'

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к международной "коалиции желающих". По ее словам, даже с учетом нейтрального статуса Молдова готова участвовать в совместных инициативах по безопасности.

Видео дня

Эту позицию Санду озвучила во время визита в Киев. Соответствующее заявление она сделала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной, в частности относительно возможных форматов участия Кишинева.

Санду подчеркнула, что Молдова учитывает свой нейтральный статус, однако это не исключает участия в международных инициативах.

Она подчеркнула, что страна уже имеет опыт помощи, в частности в сфере разминирования, и готова расширять такое сотрудничество.

"Да, мы готовы присоединиться к коалиции желающих. И мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Тем не менее мы уже помогали, в частности по разминированию", – сказала Санду.

Президент Молдовы отметила, что Кишинев готов работать над определением конкретных направлений участия в рамках "коалиции желающих". Речь идет о практических шагах, которые страна может предложить для поддержки совместных инициатив по безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Встреча состоялась в день годовщины Чернобыльской катастрофы и была посвящена безопасности, европейской интеграции и региональному сотрудничеству. Стороны также обсудили общие вызовы и поддержку в условиях войны.

Отдельно стороны обсудили вопросы безопасности, в частности ситуацию в Приднестровском регионе. Украина подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Молдову в вопросах стабильности и защиты суверенитета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.