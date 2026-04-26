Санду приехала на переговоры в Киев в годовщину Чернобыльской катастрофы

Президент Молдовы прибыла в Киев в годовщину Чернобыльской катастрофы. Майя Санду проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетит Чернобыль.

Визит происходит на фоне призывов к усилению единства и безопасности в Европе. Об этом сама Санду сообщила на своей странице в Facebook.

Основной целью визита является обсуждение актуальных вопросов сотрудничества, безопасности и ситуации в регионе. Поездка состоялась в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Этим утром, когда мы отмечаем 40-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы, я еду в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также в Чернобыль – чтобы отдать дань уважения тем, кто отдал свое здоровье или даже жизнь, чтобы защитить Европу от еще большей трагедии", – отметила она.

Президент Молдовы отметила, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала примером того, что техногенные катастрофы не имеют границ.

В то же время она подчеркнула, что преодоление последствий трагедии продемонстрировало силу международного сотрудничества. В частности, создание защитной арки над разрушенным реактором стало символом объединенных усилий многих стран.

"Арка, поднятая над загрязненным реактором, является доказательством того, что страны могут делать чрезвычайные вещи, когда действуют вместе", – указала она.

Санду заявила, что сегодня Европа снова нуждается в единстве и решимости для сохранения мира. Она подчеркнула, что Молдова поддерживает страны, которые выбирают путь развития, стабильности и безопасности, а не разрушения.

"Нам нужно такое же единство и решимость сегодня – чтобы защитить мир в Европе. Место Молдовы – с теми, кто решил строить, а не разрушать", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции президент Украины обратился к миру с предостережением относительно новых ядерных угроз. Владимир Зеленский отметил, что российская агрессия снова ставит под угрозу глобальную безопасность.

