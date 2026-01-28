Стабильных графиков отключений не будет? Украинцев призвали не ожидать улучшения ситуации с энергоснабжением
В ближайшее время украинцам не стоит надеяться на улучшение ситуации с отключениями света. Ведь сильные морозы могут вернуться, а с ними, вероятно, возобновятся обстрелы Россией украинской энергетики.
Об этом сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский. Он отметил:
- Целями врага могут стать распределительные узлы АЭС.
- А потому, по его мнению, властям стоит "копить воду и заказывать газ".
"Восстановление стабильных графиков не следует ожидать и полагаться на них. Поэтому сейчас необходимо уделить время максимальной подготовке к ударам", – говорится в сообщении.
Отключать свет будут целые сутки
В то же время, по информации "Укрэнерго", во всех регионах Украины в течение 29 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться – ведь общая ситуация остается непредсказуемой.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Украинцев призвали запасать еду и воду
В целом же, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации.
Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, стоит запастись едой и водой.
Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки,
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.
Еду рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. Причем сами продукты должны быть с длительным сроком хранения:
- крупы,
- консервы,
- сублимированные продукты,
- орехи,
- сухофрукты,
- шоколад.
"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.
Как сообщал OBOZ.UA, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
