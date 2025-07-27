'Нейтралитет нас не защищает': агрессия России заставила Австрию переосмыслить политику безопасности и обороны

Российская агрессия в отношении Украины заставила Австрию переосмыслить политику безопасности и обороны своего государства. И Вена открыта к публичной дискуссии о своей будущей защите. Например, о возможном вступлении страны в НАТО.

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Такое заявление в интервью Die Welt сделала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Дипломат считает, что нейтралитет не гарантирует безопасности в условиях растущей агрессии России.

"Сам по себе нейтралитет нас не защищает. И это очевидная вещь. Инвестиции в нашу обороноспособность, а также в партнерства. Вот то, что защищает Австрию в условиях все более опасной ситуации в сфере безопасности в мире и все более агрессивной России. Я принципиально открыта к проведению публичной дискуссии относительно будущего политики безопасности и обороны Австрии", – заявила Беате Майнль-Райзингер.

Дипломат подчеркнула, что сейчас в австрийском парламенте и среди населения нет большинства, которое бы поддерживало членство в НАТО. Однако, по мнению министра, "такая дискуссия все равно может быть очень плодотворной".

"Но мы также не можем сидеть сложа руки. И говорить, что если мы никому ничего не делаем, то и нам никто ничего не сделает. Это было бы наивно. Мир изменился. Но я хочу четко подчеркнуть, что у нас уже есть партнер в лице ЕС, который защитит нас в критической ситуации", – заявила глава австрийского МИД.

Она добавила, что параллельно власти страны делают значительный вклад в европейскую безопасность.

"Наши солдаты участвуют в многочисленных миротворческих миссиях ЕС, и мы делаем все возможное, чтобы поддерживать общую европейскую политику безопасности и обороны финансово, военно и политически. В этом смысле нейтралитет Австрии уже заметно изменился после вступления в Евросоюз в 1995 году", – резюмировала свое мнение глава австрийского МИД.

Недавно стало известно о том, что Австрия, в конституции которой с 1955 года закреплен нейтралитет, может рассмотреть возможность вступления в НАТО. До сих пор Вена полагалась на Договор о Европейском Союзе, по которому другие государства-члены должны прийти на помощь стране, ставшей жертвой нападения, а также на соседство со странами-членами Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европе необходимо начать мыслить нестандартно и использовать все возможности, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров, в частности – сотрудничать со странами БРИКС. Она также направила соответствующее письмо в Европейскую комиссию.

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