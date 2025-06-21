Нейтральная Австрия может рассмотреть вступление в НАТО: названо условие

Австрия, в конституции которой с 1955 года закреплен нейтралитет, может рассмотреть возможность вступления в НАТО. До сих пор Вена полагалась на Договор о Европейском Союзе, по которому другие государства-члены должны прийти на помощь стране, ставшей жертвой нападения, а также на соседство со странами-членами Североатлантического альянса

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На фоне роста угрозы со стороны России подтолкнуть Австрию ко вступлению в НАТО мог бы выход из него Словакии – одной из стран, отделяющих это государство от потенциального агрессора. Подробности сообщает словацкое издание Dennik N.

Несмотря на критику как внутри Австрии, так и за ее пределами австрийского нейтралитета, закрепленного в конституции страны уже 70 лет, от него Вена отказываться пока не собирается. На то у австрийских властей есть целый комплекс причин – даже на фоне растущей угрозы агрессии РФ.

Во-первых, отмечается в материале, Вена полагается на помощь других государств ЕС в случае нападения на Австрию: такая "опция" прописана в Договоре о Европейском Союзе и стала частью оборонной стратегии этой страны.

К тому же, в Австрии считают преимуществом тот факт, что практически со всех сторон страна граничит с государствами, уже входящими в Альянс. В частности, соседом Австрии является Словакия.

Впрочем, если глава словацкого правительства Роберт Фицо реализует свою недавнюю угрозу о выходе Словакии из НАТО – в Австрии вполне могут активизироваться дискуссии о вступлении в Альянс.

"Если Словакия выйдет из НАТО, это ухудшит ситуацию с безопасностью и для Австрии. Это, безусловно, повлечет серьезные дебаты относительно членства Австрии в НАТО и возможного вступления в НАТО", – считает бывший министр обороны Австрии Вернер Фасслабенд, который возглавлял австрийское оборонное ведомство в течение 10 лет, а ныне является директором Австрийского института европейской политики и политики безопасности.

Фасслабенд убежден, что географическое расположение в текущей ситуации и на фоне роста российской угрозы является преимуществом для Австрии.

"Это одна из причин, почему говорят, что Австрия пока не находится в непосредственной опасности. Она окружена государствами-членами НАТО и поэтому относительно безопасна. Однако австрийское правительство решило значительно увеличить расходы на оборону. Оно осознает, что нейтралитет не является щитом от любой внешней опасности. И, конечно, ситуация существенно изменилась бы, если бы, например, Словакия вышла из НАТО", – пояснил экс-глава австрийского Минобороны.

При этом, по мнению Фасслабенда, если Вена хочет участвовать в принятии решений по безопасности на континенте, сохранять нейтралитет не получится.

"Практически все или почти все страны-члены ЕС также являются членами НАТО. Большинство решений в сфере политики безопасности и обороны принимаются не в рамках ЕС, а в рамках НАТО. Поэтому, если вы хотите участвовать в принятии решений и не хотите просто ждать, пока другие решат за вас, всегда является большим преимуществом сидеть за столом переговоров со всеми премьер-министрами, министрами иностранных дел и министрами обороны в различных советах", – считает бывший руководитель австрийского оборонного ведомства.

Также экс-министр подчеркнул, что Словакия, правительство которой сейчас заговорило о возможном выходе из Североатлантического альянса из-за требования США увеличить расходы на оборону, на самом деле от членства в НАТО и ЕС всегда имела только преимущества. По его мнению, благодаря этому соседняя с Австрией страна "пережила огромное экономическое развитие, которое мало кто считал возможным. Она стала страной номер один по производству автомобилей на душу населения. И это стало возможным только благодаря четкой и безопасной среде, которую принесло членство в НАТО и ЕС"

В нынешней ситуации, когда Европейский Союз сталкивается с угрозой со стороны России, Фасслабенд не считает, что изоляция без европейской перспективы – это хороший путь.

"Европейскую безопасность нельзя разделять на части. Это реальность безопасности сегодня и будет таковой в будущем. Все больше и больше с каждым днем. И поэтому есть смысл сесть вместе за стол переговоров", – добавил он.

Напомним, на днях Фицо заявил, что "нейтралитет очень подходил бы Словакии". О возможном выходе страны из НАТО глава словацкого правительства заговорил из-за требования президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону членами альянса до 5% от ВВП. Фицо же к такой идее относится скептически, заявляя, что выиграют от ее реализации лишь производители оружия.

Пока Фицо вплотную не видит угрозы со стороны РФ, он смог разглядеть "вину" Украины в том, что Словакия "страдает" из-за санкций против государства-агрессора России. Глава правительства Словакии заявил, что его страна будет настаивать на отсрочке голосования за новый пакет санкций Европейского Союза против России до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос поставок российского газа.

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