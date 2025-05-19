'Необходимо использовать все возможности': в Австрии призвали к усилению давления на Россию ради мира в Украине

Украина неоднократно демонстрировала свою готовность к прекращению огня и достижению справедливого мира. Россия же продолжает тянуть время и не идет ни на какие компромиссы. Поэтому Европе необходимо начать мыслить нестандартно и использовать все возможности, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров, в частности – сотрудничать со странами БРИКС.

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С соответствующей инициативой выступила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и направила соответствующее письмо в Европейскую комиссию. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявления главы МИД Австрии.

"События прошлой недели в очередной раз показали, что необходимо использовать все возможности, чтобы побудить Россию к серьезным переговорам по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Нам нужен глобальный альянс для прекращения огня. Украина неоднократно демонстрировала свою готовность к этому. Теперь очередь России - заставить оружие замолчать. Европа не может стоять в стороне: вместе с государствами-партнерами мы должны усилить давление и привести Россию за стол переговоров", - заявила Беате Майнл-Райзингер.

Она подчеркнула, что Австрия поддерживает санкции Евросоюза против России и выступает за то, чтобы они были эффективными. Для этого Европе пора расширить свои дипломатические усилия и начать взаимодействие со странами БРИКС - Бразилией, Индией, Китаем и др.

"Инициатива, основанная федеральным министром иностранных дел Майнль-Райзингер, направлена на усиление давления на Россию совместно с другими странами-партнерами по всему миру, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров - для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - отметили в австрийском ведомстве.

Беата Майнль-Райзингер направила свое письмо высокой представительнице и вице-президенту Европейской комиссии Каи Каллас накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое должно состояться 20 мая

В письме содержится "просьба провести на завтрашней встрече дискуссию относительно оптимального воплощения этой инициативы".

Кроме Австрии письмо подписали главы МИД еще 15 стран-членов ЕС - Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

"Инициатива прежде всего направлена на достижение безусловного прекращения огня. Страны ЕС должны действовать еще более целенаправленно и скоординировано, прежде всего обращаясь к тем государствам, которые имеют хорошие каналы коммуникации с Москвой. Министр иностранных дел Майнль-Райзингер уже поднимает этот вопрос в своих контактах с представителями соответствующих стран", - заявили в МИД Австрии.

Как сообщал OBOZ.UA:

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После разговора с Путиным Трамп пообщался с лидерами европейских государств. Глава Белого дома обсудил с европейскими коллегами, как можно достичь прекращения огня в Украине и установления мира. Европейские лидеры объявили, что усилят давление на российскую сторону с помощью санкций.

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