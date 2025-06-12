'Не вижу целесообразности': глава МИД Германии объяснил, почему не планирует разговаривать с Лавровым

Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль пока не видит оснований для телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Возможности, что такая беседа состоится, есть всегда, однако немецкий дипломат уверяет, что страна-агрессор не желает переговоров.

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Об этом Иоганн Вадефуль рассказал журналистам во время рабочего визита в Рим. Глава МИД ФРГ уточнил, что мог бы согласиться на разговор с Лавровым при условии, что он будет совместным из другими представителями дипломатии ЕС.

"На данный момент я не вижу никакой возможности или целесообразности для дальнейших переговоров", – сказал он.

Такие переговоры возможны, если Германия проводила их "совместно со своими европейскими партнерами", – сказал Вадефуль и добавил, что "в таких форматах мы всегда готовы к переговорам".

Однако на данный момент, подчеркнул дипломат, "следует признать, что Россия не желает переговоров, а скорее стремится к войне".

"Пока это так, мы твердо стоим на стороне Украины", – отметил глава МИД ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, Иоганн Вадефуль скептически оценивает перспективу полного разгрома российских оккупационных войск на территории Украины. Именно поэтому, как он пояснил, приоритетом Берлина является предоставление Киеву средств для эффективной защиты от дальнейшей агрессии со стороны России.

Также Иоганн Вадефуль заявил, что Украина уверенно движется к вступлению в НАТО. Этот процесс, по словам дипломата, является "необратимым", а страны-члены НАТО уже пришли к общему согласию относительно неизменности пути Киева в Альянс.

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