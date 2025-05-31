'Мы стали немного честнее': в Германии объяснили, каким видят финал войны в Украине и верят ли в капитуляцию России

В Германии скептически оценивают перспективу полного разгрома российских оккупационных войск на территории Украины. Поэтому приоритетом Берлина является предоставление Киеву средств для эффективной защиты от дальнейшей агрессии со стороны России.

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Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает DW. Он добавил, что война вероятно закончится переговорами.

"На мой взгляд, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Одно верно – полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее", – отметил политик.

Вадефуль также считает, что не следует переоценивать мощь российской "военной машины". Страна-агрессор уже три года пытается достичь цели, которую кремлевский глава Путин планировал реализовать за считанные дни. Несмотря на значительные потери, российская армия до сих пор далека от заявленной цели – захвата всей территории Украины.

По мнению министра, Украина имеет все шансы занять сильную позицию во время будущих переговоров с Россией по завершению войны.

"Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие", – подчеркнул он.

Вадефуль, который недавно посетил Вашингтон, выразил уверенность, что США поддержат санкционное давление Европейского Союза на Россию. В то же время он признает, что вопрос продолжения американской помощи Украине остается открытым, и это, по его словам, должно побудить ЕС к более решительным действиям.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Украинский лидер поблагодарил коллегу за "европейское лидерство в предоставлении Украине военной помощи". В свою очередь немецкий лидер заверил в том, что ФНР продолжит поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия продолжает медлить с началом реальных мирных переговоров, в частности она до сих пор не представила так называемого меморандума. Вместо этого РФ своими массированными атаками на украинские города дала "пощечину" всем, кто продвигает прекращение огня – как в Украине, так и в Европе и США.

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