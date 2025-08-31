В Кремле в очередной раз отличились очередным циничным заявлением о причинах продолжения агрессивной войны в Украине и нашли виновных. Там заявили, что Киев якобы не проявляет взаимности заканчивать боевые действия дипломатическим способом, а Европа вообще "пытается сорвать" российско-американский диалог.

Об этом российским пропагандистским СМИ рассказал пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия намерена продолжать так называемую "СВО".

Заявления Пескова

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин, да и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить. И мы благодарны за эти усилия", – выдал представитель Кремля.

Он также добавил, что Европа препятствует этим усилиям и якобы создает преграды, фактически поощряя Киев продолжать абсолютно бессмысленную политику упорного отказа от диалога.

"Это большая ошибка и никакого добра киевскому режиму не принесет. Россия этим временем сохраняет свой настрой. Мы готовы к урегулированию проблем политико-дипломатическими средствами, но пока что в этом мы не видим взаимности с Киевом и продолжаем СВО", – сказал Песков.

На вопрос журналистов, хотят ли европейцы сорвать российско-американский диалог, спикер Кремля ответил, что они давно исторически поставили себе цель всячески сдерживать Российскую Федерацию.

"Это такая привычная тенденция, и мы знаем и уже умеем этому противодействовать", – говорится в его заявлении.

Напомним, ранее Песков говорил на тему мирных переговоров РФ с Украиной. По его словам, сейчас руководители переговорных групп обеих сторон взаимодействуют между собой, но когда состоится новый раунд переговоров – неизвестно. Рупор Кремля и тогда указал на якобы нежелание Украины положить конец войне и отметил, что Россия "очень" этого хотела бы.

Как писал OBOZ.UA, в России нашли очередного виновного в том, что Кремль не прекращает войну против Украины. Оказывается, дело не в нежелании Москвы делать даже минимальные уступки или в отказе Путина встретиться с Зеленским. По российской версии, якобы именно Запад пытается сорвать переговоры.

