'Руководители групп находятся в контакте': в Кремле сделали заявление о мирных переговорах с Украиной

В Кремле сделали очередное заявление относительно мирных переговоров с Украиной. Там отметили, что сейчас руководители переговорных групп обеих сторон взаимодействуют между собой.

Однако когда состоится новый раунд переговоров – неизвестно. Об этом в комментарии пропагандистским СМИ рассказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте, Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда", – говорится в заявлении представителя Кремля.

Другие заявления Пескова

Кроме того, Песков высоко оценил встречу президента США Дональда Трампа с диктатором Путиным на Аляске. Он назвал разговор содержательным и конструктивным. Не обошлось и без похвальных слов в сторону американского лидера, в частности, в РФ считают, что усилия Трампа помогут закончить войну.

"Россия высоко ценит миротворческие усилия президента США по урегулированию в Украине и надеется, что они будут продолжены ...Миротворческие усилия Трампа важны и действительно могут помочь в урегулировании сложного конфликта в Украине", – сказал представитель Путина.

Что касается гарантий безопасности, то по словам Пескова "публичный разговор по этому поводу вреден для общей результативности", а "контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат".

Рупор Кремля в очередной раз указал на якобы не желание Украины положить конец войне и отметил, что Россия "очень" этого хотела бы.

"РФ сохраняет настроенность на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, для этого необходима взаимность со стороны Украины", – отметил он.

Напомним, по словам спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, Владимир Путин якобы выразил желание закончить агрессивную войну против Украины. Об этом он говорил президенту США Дональду Трампу во время встречи на Аляске. Уиткофф надеется, что российский диктатор придержится этого заявления.

Как писал OBOZ.UA, в России нашли очередного виновного в том, что Кремль не прекращает войну против Украины. Оказывается, дело не в нежелании Москвы делать даже минимальные уступки или в отказе Путина встретиться с Зеленским. По российской версии, якобы именно Запад пытается сорвать переговоры.

