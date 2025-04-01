'Не устраняют первопричин войны': в РФ заявили, что не могут принять мирные предложения США по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мирные инициативы США не устраняют первопричины войны РФ против Украины. По его словам, Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона, но не может "принимать их как есть".

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Такое заявление Рябков выдал в интервью российскому пропагандистскому журналу "Международная жизнь", сообщается на сайте издания 1 апреля. Он, в частности, заявил, что американские "модели и схемы", направленные на прекращение войны, якобы "не устраняют первопричины" начала конфликта.

По словам Рябкова, в РФ якобы "не слышали" от президента США Дональда Трампа "сигнала в Киев о прекращении войны".

"Все, что есть на сегодня, – это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", – выдал он.

При этом Рябков заявил, что сложившуюся ситуацию "нужно исправить".

По его словам, Москва серьезно относится к предложениям США, но не может "принимать их как есть".

"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", – заявил зам Сергея Лаврова.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта в Белом доме заявили, что Трамп прилагает "невероятные усилия", чтобы положить конец войне в Украине. Он не удовлетворен комментариями лидеров обеих сторон этого конфликта.

Так Белый дом прокомментировал слова Трампа о его раздражении из-за того, что Путин продолжает пренебрегать президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле же, комментируя заявление Трампа, заявили, что "часть высказываний была подана в предании, это не были цитаты", и назвали мирные переговоры "растянутым по времени вопросом".

Президент Владимир Зеленский 31 марта подчеркнул, что РФ не прекращает жестоких обстрелов Украины, чем откровенно издевается над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня. Именно поэтому на страну-агрессора следует продолжать оказывать давление, заявил глава государства.

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