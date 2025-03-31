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"Россия откровенно издевается над попытками партнеров продвигать мир": Зеленский напомнил о постоянных ударах дронов и жестоких обстрелах. Видео

София Закревская
Новости политики
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'Россия откровенно издевается над попытками партнеров продвигать мир': Зеленский напомнил о постоянных ударах дронов и жестоких обстрелах. Видео

Президент Владимир Зеленский напомнил, что страна-агрессор Россия не прекращает терроризировать Украину – она постоянно наносит удары дронами и устраивает жестокие обстрелы. Этим Москва откровенно издевается над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня.

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Именно поэтому на Россию нужно продолжать оказывать давление. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 31 марта.

"Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру", – подчеркнул он.

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Глава государства отметил, что он ценит позицию Британии касательно давления на Россию. Давление нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну, сказал Зеленский после разговора с британским премьером Киром Стармером.

"Поблагодарил за поддержку. Скоординировали наши шаги – общие шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности. Мы готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов", – рассказал президент об общении с коллегой.

Он подчеркнул, что российские преступники обязательно должны отвечать за то, что они совершили в Украине. На саммите в Буче на уровне представителей парламентов европейских стран было четко провозглашено, что Европа не забудет моральных выводов из этой войны.

"Не может быть такого, чтобы Путина и других российских преступников, само такое российское государство выводили из-под ответственности. Нормализовать то, что они делали в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах просто невозможно. Мы будем работать и дальше для того, чтобы ответственность России за войну была – и была ощутима. Я благодарю всех в мире, кто помогает", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов, призвал к восстановлению справедливости. Он подчеркнул, что необходимо действенное международное право, чтобы гарантировать украинцам и всем европейцам защиту от таких угроз.

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