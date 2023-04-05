Не стоит гадать, как в России отреагируют на букву возле F – 15 или 16, – Зеленский

Украина выстоит в войне, а РФ больше никогда не будет убивать. Не стоит переживать о том, как Москва отреагирует на предоставление украинской армии современных западных истребителей.

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Об этом вечером 5 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с речью вместе с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве. В частности, глава государства выразил уверенность в том, что режим диктатора Владимира Путина проиграет войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить ее в общем "русском мире", но мы стоим и выстоим. Тирания проигрывает – Москва не будет убивать больше никогда и никого", – сказал Зеленский.

Он добавил, что до победы Украины остаются "немногие шаги" – украинцам "нужно только больше артиллерии, танков и самолетов".

"И не стоит думать, как в России отреагируют на букву около F – 15 или 16. Это битва за свободу, в ней невозможно выиграть частично", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский 5 апреля прибыл с визитом в Варшаву, чтобы встретиться с президентом Дудой. Лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество на фоне агрессии РФ. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних соглашений.

– Вечером Дуда и Зеленский обратились к полякам и украинцам с общей речью. Дуда процитировал Гимн Украины и подчеркнул, что Москва никогда больше не разлучит украинский и польский народы.