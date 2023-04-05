Зеленский прибыл с визитом в Польшу: запланированы переговоры с Дудой. Все детали

Президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на утро 5 апреля уже находился в Польше в рамках своего визита в страну. Позже в среду запланированы его переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

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О том, что украинский лидер уже прибыл в соседнее государство, сообщил корреспондент RMF FM. Это подтвердил и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. "Да, президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", – сказал он.

Никифоров добавил, что гарант встретится с президентом и премьером Польши, представителями бизнеса, парламентариями, мэрами пограничных городов, спасателями и волонтерами.

Предварительно, Дуда официально встретит Зеленского в Президентском дворце в Варшаве в 11:00, после чего представители двух стран проведут консультации.

В ходе переговоров стороны ожидаемо обсудят военную поддержку Украины, послевоенное восстановление страны и ее путь в Европейский Союз и НАТО.

Ожидается, что самым важным и зрелищным будет последнее запланированное мероприятие – встреча во дворе Королевского замка, которая назначена на 18:00.

По данным RMF FM, приблизительный план визита выглядит так. В Президентском дворце Дуда встретит и украинского лидера, и его супругу. Далее президенты отправятся на совместные переговоры, после которых состоятся короткие экономические дебаты между компаниями из Украины и Польши.

Затем Зеленский и Дуда выступят на пресс-конференции. После нее Зеленский и несколько украинских министров поедут в кабинет польского премьер-министра Матеуша Моравецкого для межправительственных консультаций.

В конце стороны подпишут официальное соглашение о включении польских предпринимателей в восстановление Украины.

Выступление президентов Польши и Украины во дворе Королевского замка в Варшаве смогут посмотреть все желающие. Перед замком установят большой экран, где будет транслироваться событие. Возможно, людям даже удастся увидеть Зеленского вживую.

В The Guardian ранее писали, что, возможно, стороны (помимо вопросов безопасности и военной помощи) обсудят региональное экономическое сотрудничество и транзит украинского зерна и другой продукции через Польшу.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина ранее заявлял, что визит украинского главы 5 апреля будет очень насыщенным.

"Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом спустя год войны", – сказал Ясина "Голосу Америки".

Также есть информация, что Зеленский вместе с первой леди Украины встретятся с украинскими беженцами, временно проживающими в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– О том, что украинский гарант прибудет в Польшу, писала Канцелярия президента Польской Республики Анджея Дуды. Примечательно, что другие заграничные поездки Зеленского, совершенные за время полномасштабной войны, заранее не анонсировались.

– В Польше заявляли, что в 2022 году предоставили Украине помощь на сумму более $7 млрд. Это составляет около 1% ВВП страны, или почти 30 млрд злотых.

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