Дуда и Зеленский обратились к полякам и украинцам с общей речью: никогда больше Москва нас не разлучит. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Польшу. Он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписал ряд двусторонних документов.

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Во время пребывания в Варшаве Зеленский вместе с Дудой обратились к польскому народу и украинцев (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Честь для меня быть здесь, я говорю словами благодарности, украинские и польские сердца сбьются вместе за свободу и нашу общую Европу. Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить ее в общем российском мире, но мы стоим и выстоим. Тирания проиграет – Москва не будет убивать больше никогда и никого. До нашей победы немного шагов, нам нужно только больше артиллерии, танков и самолетов, и не стоит думать, как в России отреагируют на букву у F-15 или 16. Это битва за свободу, в ней невозможно выиграть частично", – сказал Зеленский на польском языке.

Украинский лидер заявил, что Россия ответит за все свои преступления, совершенные против обоих народов.

"Наш враг будет отвечать за Катынь и за Бучу, за Смоленскую трагедию и за Изюм. Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят рядом. Мы будем вместе стоять вместе в Евросоюзе и НАТО, это продолжение исторической судьбы наших народов и мы подкрепим это всем, что нужно для процветания наших народов", – подчеркнул президент нашей страны.

Зеленский поблагодарил польских волонтеров, которые помогают украинцам, пострадавшим от российской войны, и пожелал им красивых Пасхальных праздников.

Дуда в свою очередь в конце речи по-украински зацитировал Гимн Украины, а также подчеркнул, что Москва никогда больше не разлучит нас.

"Сегодня они также пытаются, пугая поляков украинцами, а украинцев – поляками. Но им это не удастся. Именно поэтому сегодня мы вместе отсюда посылаем четкое послание Кремлю – вам не удастся нас поссорить, вам не удастся нас разделить, никогда больше", – сказал польский президент.

Он подчеркнул, что наши страны объединяет длительная общая история.

"Именно поэтому мы не боимся говорить о самых сложных страницах нашей истории. Мы продемонстрировали это совместным визитом во Львов на мемориал орлят и сечевых стрельцов. У нас большая история, большая культура и большое прекрасное будущее", заявил Дуда.

В ходе официального визита 5 апреля Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и главой польского правительства Матеушем Моравецким. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов.

Президент Украины пообщался с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, встретился с маршалками польского Сейма и Сената, а также с волонтерами, спасателями и мэрами приграничных с Украиной городов.

Напомним, накануне, 4 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу Зеленский говорил о ситуации на фронте и протестах УПЦ МП.

"Держим под контролем и внутреннюю ситуацию, в частности, относительно духовной независимости. Ее тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится", – отметил президент.

Он также рассказал о большой работе на международной арене. По словам президента, российская агрессия доказывает, что только коллективные гарантии, только превентивные меры могут быть надежными.