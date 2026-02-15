'Не просим быть вассалом США': Рубио обратился к странам Европы

Самый большой приоритет для Соединенных Штатов Америки – видеть сильную, независимую Европу и крепкий Альянс НАТО. Европейские страны должны развивать собственную силу, чтобы укреплять коллективную безопасность.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Такими мыслями он поделился во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стремится видеть Европу вассалом, а заинтересован в равноправном партнерстве.

"Мы не хотим, чтобы вы зависели от нас. Мы не просим вас быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть вашим партнером", – обратился к европейцам политик.

По его словам, позиция Соединенных Штатов заключается в поддержке укрепления отдельных государств и Альянса в целом. По убеждению Рубио, чем сильнее страны как индивидуально, так и коллективно в рамках НАТО, тем сильнее становится сам Альянс.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Североатлантический Альянс "становится более европейским", поэтому именно Европа должна взять на себя всю ответственность за оборону континента от любых угроз. Однако стратегическую и ядерную поддержку НАТО со стороны США так или иначе нужно сохранить.

Также OBOZ.UA сообщал,премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна быть готова не только сдерживать агрессию, но и при необходимости – бороться за собственную безопасность. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он подчеркнул, что мир в Европе "теряет прочность".

