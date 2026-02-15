'Европа должна взять на себя лидерство': Писториус призвал к справедливому распределению ответственности в НАТО

Североатлантический Альянс "становится более европейским", поэтому именно Европа должна взять на себя всю ответственность за оборону континента от любых угроз. Однако стратегическую и ядерную поддержку НАТО со стороны США так или иначе нужно сохранить.

Так считает министр обороны Германии Борис Писториус. Именно этой теме был посвящен его спич на Мюнхенской конференции по безопасности.

Справедливое распределение ответственности

Будущее НАТО зависит "от четкого и справедливого распределения ответственности", убежден Борис Писториус.

"Европа должна взять на себя лидерство в обеспечении мощных конвенционных сил и нести большую ответственность за свое соседство, тогда как Соединенные Штаты на предполагаемое будущее будут продолжать оказывать стратегическую и ядерную поддержку. США очень четко выразили это новое распределение бремени, и Европа действует. НАТО становится более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим", – в частности, сказал он.

Смысл для всех

Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что существование НАТО должно иметь смысл для всех членов блока.

"Даже Соединенные Штаты не могут действовать сами в современном мире великих держав. Им нужны союзники. Иметь более 30 из них, объединенных в одном мощном альянсе, – это действительно уникально. Это делает Соединенные Штаты сильнее любой другой великой державы и, самое главное, сильнее своих противников. Но наш Альянс также должен иметь смысл и для Европы", – заметил Писториус и добавил, что такой смысл "зависит от предсказуемости действий и надежности обязательств".

В этом контексте он отметил, что исключение европейских союзников из переговоров, которые "являются ключевыми для безопасности континента", вредят всему Альянсу и укрепляют его противников. Речь идет об американской организации трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине – Европа также хотела принять свое участие в переговорах, однако с этим не согласились в РФ и в США.

Реальные угрозы

Министр обороны Германии указал на реальные вызовы и угрозы сегодняшнего дня для Альянса. Это "возрождение терроризма на юге Европы", "российский ревизионизм на востоке", который происходит "в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей", а такжеподготовка Москвы и Пекина к возможным действиям в Арктике.

Как сообщал OBOZ.UA, мирное соглашение между Украиной и российскими агрессорами должно защищать интересы как Украины, так и Европы. Что касается гарантий безопасности, то необходимо заключить надежные и реальные договоренности, а не создавать "бумажного тигра" вроде Будапештского меморандума 1994 года, также подчеркнул Борис Писториус.

