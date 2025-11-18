'Не приняли решение': в НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты или дроны над Украиной

В НАТО объяснили, почему не перехватывают российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Альянс отмечает, что его приоритетом является защита воздушного пространства и территории союзников.

А вопрос перехвата атак над Украиной пока не получил одобрения всех членов. Об этом помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге рассказал в интервью LRT.

По его словам, хотя отдельные государства предлагают сбивать ракеты и дроны над Украиной, решение на уровне всего Альянса еще не принято.

"Пока нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству. Отдельные государства предлагают это делать, но мы еще не приняли такого решения", – сказал он.

Руге отметил, что Альянс активно поддерживает Украину, предоставляя технику и оборудование для защиты от воздушных ударов, включая последние поставки немецких систем Patriot.

"Мы оказываем огромную поддержку Украине. Совсем недавно немцы передали дополнительные системы Patriot. Итак, мы помогаем Украине защищаться. Это очень сложно, но мы постоянно прилагаем усилия, чтобы прислать Украине оборудование для защиты от российских воздушных ударов", – добавил Руге.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал "болезненным моментом" разговор, во время которого ему пришлось отказать президенту Владимиру Зеленскому в просьбе закрыть воздушное пространство над Украиной в 2022 году. Разговор состоялся в критический момент, когда российские танки приближались к Киеву. Он отметил, что решения принимались с учетом риска прямого столкновения НАТО с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Йенс Столтенберг заявил, что если в НАТО колеблются относительно членства Украины, то государства-члены должны обеспечить ее сильной военной помощью, чтобы страна сама смогла защитить себя и сдержать Россию. Именно военная помощь является рычагом влияния во время возможных переговоров Украины с РФ.

