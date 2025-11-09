Столтенберг объяснил, почему отказал Зеленскому закрыть небо над Украиной в 2022 году

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал "мучительным моментом" разговор, во время которого ему пришлось отказать президенту Владимиру Зеленскому в просьбе закрыть воздушное пространство над Украиной в 2022 году. Разговор состоялся в критический момент, когда российские танки приближались к Киеву.

Он отметил, что решения принимались с учетом риска прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом пишет The Times.

По словам Столтенберга, Зеленский позвонил ему из бункера в Киеве и попросил: "Я признаю то, что вы не посылаете наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дайте российским самолетам, дронам и вертолетам летать и атаковать нас".

Президент также напомнил, что НАТО уже имел опыт закрытия неба в 1990-х над Боснией и Герцеговиной и ограничения полетов над северным Ираком для защиты курдов.

Столтенберг объяснил свой отказ практическими соображениями безопасности: для обеспечения безопасной работы самолетов НАТО пришлось бы прежде всего уничтожить российские системы противовоздушной обороны в Беларуси и России. В случае появления в воздухе российского самолета или вертолета действовали бы правила – их следовало бы сбить, а это поставило бы НАТО в прямое состояние войны с Россией.

"И если в воздухе российский самолет или вертолет, мы должны его сбить, и тогда мы окажемся в настоящем состоянии войны между НАТО и Россией. А мы не готовы этого делать. Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины", – написал Столтенберг.

Он добавил, что ему было "чрезвычайно больно" заканчивать тот телефонный звонок, "зная, что жизнь Зеленского была в опасности".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Йенс Столтенберг заявил, что если в НАТО колеблются относительно членства Украины, то государства-члены должны обеспечить ее сильной военной помощью, чтобы страна сама смогла защитить себя и сдержать Россию. Именно военная помощь является рычагом влияния во время возможных переговоров Украины с РФ.

