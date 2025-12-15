Россию наказали за "теневой" флот: ЕС наложил новые санкции

Европейский Союз (ЕС) наложил санкции на пять человек и четыре организации, которые причастны к функционированию "теневого" флота России. Они прямо или косвенно связаны с российскими государственными нефтяными гигантами "Роснефть" и "Лукойл".

Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение было принято 15 декабря. Отмечается, что физические лица, попавшие под санкции, являются бизнесменами, связанными с "теневым" флотом:

Муртаза Али Лакхани (Пакистан) ;

; Анар Мадатли (Пакистан, Канада) – акционер и директор 2Rivers Group;

– акционер и директор 2Rivers Group; Талат Сафаров (Азербайджан) – акционер и CEO 2Rivers Group;

– акционер и CEO 2Rivers Group; Валерий Кильдияров – менеджер Alghaf Marine DMCC и финансовый директор Litasco Middle East DMCC;

– менеджер Alghaf Marine DMCC и финансовый директор Litasco Middle East DMCC; Этибар Эйюб/Акин Кочак (Азербайджан) – основатель и руководитель Coral Energy (позже 2Rivers Group).

"Все они вовлечены в экономический сектор, который обеспечивает значительный источник доходов правительства Российской Федерации. Кроме того, они контролируют суда, которые перевозят сырую нефть или нефтепродукты российского происхождения либо экспортируемые из России, скрывая фактическое происхождение нефти, одновременно практикуя незаконную и высокорискованную практику судоходства", – отметили в ЕС.

Активы этих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям из ЕС запретят переводить им средства. Кроме того, им запрещено пересекать границы стран Евросоюза.

Судоходные компании, которые попали в "черный список", базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Им принадлежат танкеры "теневого флота", на которые распространяются ограничения, введенные ЕС или другими странами:

"СеверТрансБункер" (Российская Федерация);

Hung Phat Maritime Trading (Вьетнам);

(Вьетнам); Citrine Marine SPC (Объединенные Арабские Эмираты);

(Объединенные Арабские Эмираты); Nova Shipmanagement (Объединенные Арабские Эмираты).

Как уже сообщал OBOZ.UA, на днях президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, G7 и других государств.

