'Не нужно поощрять убийц': в Украине отреагировали на идею размена территории на членство в НАТО

Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей якобы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ. В Украине отреагировали на идею размена территории, отметив, что не нужно поощрять убийц.

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Подобные изречения только поощряют Россию к продолжению агрессии. Так во время дебатов в Норвегии Йенсен сказал: "Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО".

На эти слова отреагировали в Министерстве иностранных дел. Представитель ведомства Олег Николенко отметил, что участие отдельных представителей НАТО в формировании подобных нарративов "играет на руку России".

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – подчеркнул он.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что предложение Стеана Енсена это проигрыш демократии.

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Потому почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридов, традиционного поведения?" – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Подоляк пояснил, что если кремлевский диктатор Владимир Путин не потерпит сокрушительное поражение, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "распределения Европы", в том числе с зонтиком НАТО. тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения снабжения оружием?Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями…" – резюмировал он.

В свою очередь лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подчеркнул, что разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо лишь поощряют агрессию.

"В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы. Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов. Отказ от территорий не означает окончания войны. Она гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара", – добавил он.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявление Йенсена. Он отметил, что ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания, которые сейчас проходит Украина.

"Конечно, можно давать советы, сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, по-моему. Нам свое делать – выгонять врага с нашей территории. (Имею в виду) заявление одного из клерков НАТО, который заявил, что нам нужно рассматривать вопрос продвижения наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано", – сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию в поддержку Украины с гарантиями безопасности нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, имеющих целью "построение Украины, которое может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Байдена по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины у НАТО, и это не обсуждается. И хотя сейчас внести в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков, невозможно, результат будет один.