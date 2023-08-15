Чиновник НАТО допустил членство Украины в обмен на территориальные уступки России: в МИД отреагировали

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей вроде бы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ. В Министерстве иностранных дел прокомментировали его слова, отметив, что такие разговоры неприемлемы.

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Об этом Йенсен сказал в ходе дебатов в Норвегии, передает VG. На его слова отреагировал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам Йенсена, такое соглашение может быть предвестником окончания полномасштабной войны.

"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО", – сказал он.

При этом, как утверждает СМИ, переговоры о том, какой будет статус у Украины после того, как будет разрешен конфликт, уже якобы начались. Более того, вопрос отказа от части территорий якобы поднимает не только Йенсен.

"Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это. Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможное решение. Есть значительные сдвиги в вопросе будущего членства Украины в НАТО", – добавил представитель Альянса.

Со своей стороны Николенко отметил, что участие отдельных представителей НАТО в формировании подобных нарративов "играет на руку России".

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – подчеркнул он.

Представитель МИД также добавил, что ведомство настроено на дальнейшее сотрудничество с секретариатом НАТО ради скорейшей победы Украины и обретения ею полноправного членства в Альянсе.

13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию в поддержку Украины с гарантиями безопасности нашего государства. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, имеющих целью "построение Украины, которое может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник Байдена по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что будущее Украины у НАТО, и это не обсуждается. И хотя сейчас включить в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков, невозможно, результат будет один.