Россия передала Соединенным Штатам Америки "дополнительные предложения" по урегулированию ситуации вокруг Украины. В то же время последняя должна вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу.

Видео дня

Об этом заявил Сергей Лавров, подчеркнув, что эти предложения связаны с требованиями Кремля относительно будущих гарантий безопасности. По словам министра иностранных дел России, президент США Дональд Трамп стремится к политико-дипломатическому решению конфликта, хотя, по мнению Москвы, этого недостаточно без устранения "первопричин", которые руководство страны-террористки связывает с планами по вступлению Украины в НАТО.

По словам министра, Кремль подчеркивает неприемлемость продолжения "политики втягивания" Украины в Альянс. Он также обвинил США в усиленном влиянии на украинскую политику, что и стало основной причиной нынешней войны. Москва продолжает ставить свои требования и настаивать, что Украина должна вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу.

Министр иностранных дел утверждает, что во время последней встречи "были сняты все недоразумения", которые возникли после саммита на Аляске.

Ранее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал ход мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы достичь устойчивого и долгосрочного мира.

Также OBOZ.UA сообщал, что секретарь совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу убежден, что на западе Тихоокеанского региона формируются "зародыши НАТО". По его словам, они способны создавать новые угрозы, в том числе и для страны-агрессора.

