"Не хотел приезжать на конференцию": у Туска выдвинули версию, почему Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий мог лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого орла, чтобы сорвать его участие в конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Такое решение было принято незадолго до проведения международного мероприятия и могло иметь политическую подоплеку.

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Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на собеседников в правительстве премьер-министра Польши Дональда Туска. Источники утверждают, что соответствующий шаг Навроцкого был направлен на обострение отношений с Украиной.

По словам представителя польского правительства, президент Польши якобы стремился усилить напряженность в отношениях с Украиной и добиться отмены визита Зеленского в Гданьск. Именно поэтому, как утверждает собеседник издания, о лишении украинского президента ордена Белого орла объявили за неделю до конференции.

В правительстве также связывают ситуацию с предстоящей Конференцией по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая должна состояться в Гданьске. По информации Onet, участие в мероприятии ряда ведущих европейских политиков, в частности, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошти, противоречит убеждению Навроцкого, что Дональд Туск якобы не пользуется поддержкой среди европейских лидеров и не влияет на переговоры по Украине.

Собеседники издания также утверждают, что Владимир Зеленский вернул орден Белого орла в Польшу ещё до того, как решение было окончательно согласовано Туском . По их словам, таким образом украинский президент не хотел втягивать польского премьера в спор и способствовать дальнейшему обострению ситуации.

Конференция по вопросам восстановления Украины URC 2026 призвана усилить международную поддержку процесса восстановления страны и способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику. Ожидается, что мероприятие соберет глав государств и правительств, представителей стран-партнеров, международных организаций, финансовых учреждений, парламентов, бизнеса и гражданского общества.

Что предшествовало

Обострение отношений между Киевом и Варшавой, а также решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла произошло после присвоения одному из подразделений ССО Украины почетного названия "имени Героев УПА".

После этого Кароль Навроцкий выступил за отмену награждения украинского президента и обратился с соответствующей инициативой к Капитуле ордена Белого Орла. По словам Навроцкого, решение украинской стороны свидетельствует о том, что Украина "в ментальном смысле" и в вопросах чествования деятелей УПА пока не готова стать частью европейского сообщества.

Впоследствии в Варшаве сообщили, что ожидают возможного пересмотра позиции украинских властей относительно присвоения подразделению ССО нового наименования. Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич подчеркнул, что польская сторона считает это решение неприемлемым и не исключает жестких ответных мер, хотя окончательное решение должен принять глава государства.

19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее. По их словам, нынешние споры не отвечают интересам ни Украины, ни Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск положительно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать личного участия в Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и делегировать на мероприятие премьер-министра Юлию Свириденко. Польский премьер назвал такой шаг "жестом деэскалации напряженности" на фоне недавнего обострения отношений между Киевом и Варшавой.

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