"Я очень внимательно слежу за ситуацией": Зеленский сообщил, что ретрансляторы для дронов на территории Беларуси уже не работают

Президент Владимир Зеленский заявил , что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по украинской территории, с 22 июня больше не работают.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами. Он добавил, что информацию получил от Главнокомандующего и разведки.

Несмотря на то, что ретрансляторы не работают, по словам президента, неизвестно, демонтировали ли их. Работа по уточнению этих данных продолжается.

"С 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады", — сообщил президент.

Что предшествовало

В феврале этого года российская оккупационная армия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможностей путинской армии наносить удары по северным областям Украины — от Киевской области до Волыни.

20 июня в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль украинской границы были установлены ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов российских дронов. Известно о четырёх таких объектах в Гомельской и Брестской областях. С их помощью россияне наносили удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, а также по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуры.

Зеленский призвал белорусские власти демонтировать это оборудование.

"У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", — предупредил Владимир Зеленский белорусский режим.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что последний пролет российских дронов в Украину через Беларусь фиксировали утром в воскресенье, 21 июня, когда Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов на северо-западе Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!