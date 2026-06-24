"Прощайте. Слава Украине!": три года назад в оккупированном Бердянске трагически погибли украинские подростки-партизаны Оганнисян и Ханганов. Видео

Прошло уже три года с момента трагической гибели Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, подростков из оккупированного Бердянска, которых захватчики пытались осудить за открытую проукраинскую позицию. Украинские ребята не только не позволили устроить показательное судилище, но и убили одного оккупанта и одного коллаборациониста.

Видео дня

Напомним, что в Запорожье в честь юных героев назвали улицу. Однако о Тигране Оганнисяне и Никите Ханганове помнят не только в до сих пор оккупированном городе и областном центре – ребята стали символами сопротивления всей Украины.

Как это было

В конце июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске раздались звуки стрельбы. Как выяснилось, двое подростков героически ликвидировали местного коллаборациониста и российского оккупанта, а сразу после этого патриотов Украины убили россияне.

Уже вечером 24 июня того года украинские источники распространили последнее видео, снятое Тиграном. Где и когда была сделана запись, до сих пор неизвестно. В коротком видео шестнадцатилетний юноша с автоматом в руках сидит на полу в каком-то помещении, а на его пальцах видны следы крови.

"Двоих точно. Все, это смерть, ребята. Прощайте. Слава Украине", – говорит он и сжимает кулак в тактической перчатке, ему отвечают: "Героям слава".

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов – настоящие герои. Неудивительно, что российские оккупационные власти Бердянска так и не вернули тела подростков и тайно похоронили их (причем только через год после убийства).

История Героев

В конце сентября 2022 года оккупанты похитили Тиграна из квартиры, где парень жил с бабушкой, держали его "на подвале" в полицейском участке, но скрывали место его пребывания от бабушки. Тиграна удерживали в течение пяти дней, на допросах подвергали подростка пыткам электрическим током, вывозили в поле и имитировали расстрел.

Как он потом рассказывал, захватчики заставляли его сказать, что он работает на СБУ.

5 октября 2022 года парня неожиданно отпустили. С тех пор оккупанты проводили регулярные "допросы" Тиграна и Никиты, а в их домах устраивали обыски. Теперь от пары требовали записать видео, в котором они якобы признавались в совершении диверсии на железнодорожных путях.

В мае 2023 года, после десяти месяцев преследований, несовершеннолетним были предъявлены "подозрения". Захватчики обвинили детей в "нарушении" статьи, предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы, и готовили дело к рассмотрению в российском суде.

Убийство ребят

24 июня 2023 года Тигран и Никита "отмечались" в оккупационной полиции. За несколько часов до гибели подростков к Тиграну приехал российский "следователь". За полчаса до гибели Тигран разговаривал по телефону со своей матерью. Он рассказал маме, что "следователь" заставлял его написать какой-то документ, а парень отказался.

А уже через час оккупационные "власти" Бердянска сообщили о якобы нападении на "правоохранителей" и о том, что"нападавшие-террористы были блокированы и уничтожены". Оккупанты даже не скрывали, что двое несовершеннолетних украинских школьников были убиты выстрелами снайперов.

Реакция Европы

Оккупанты, очевидно, торопились с "делом" ребят, поскольку за неделю до их убийства Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследование Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова и выпустить их на подконтрольную Украине территорию.

Отдельно Европа обратилась к спецпредставительнице ООН по вопросам защиты детей в зонах конфликтов Вирджинии Гамбе с призывом провести расследование этого случая.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинских школьников-партизан. Указ № 500/2025 о посмертном награждении ребят был подписан 19 июля. В тексте документа указано, что Тигран Оганнисян и Никита Ханганов награждены "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженную защиту суверенитета и независимости украинского государства, конституционных прав и свобод человека".