Сценарий распада РФ уже нельзя игнорировать: в Германии призвали Европу готовиться

Страны Европы должны готовиться не только к деоккупации украинских территорий, но и к возможному распаду Российской Федерации, риск которого возрастает с каждым днём войны в Украине. Такой сценарий может сопровождаться выходом отдельных регионов из состава РФ, политической нестабильностью и даже внутренним вооруженным конфликтом.

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Об этом заявил аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) и эксперт Европейского политического института в Киеве (EPIK) Андреас Умланд в интервью "Укринформу". По его словам, Европа должна готовиться к возможным потрясениям.

Авторитарные системы имеют ограниченный срок существования

По мнению эксперта, нынешняя политическая система России имеет ряд внутренних структурных проблем, которые постепенно подталкивают ее к кризису.

Умланд отметил, что авторитарные режимы зачастую оказываются неспособными к самовосстановлению, поскольку не могут эффективно реагировать на собственные ошибки и накопившиеся противоречия.

"Такие режимы обычно имеют ограниченный жизненный цикл, поскольку структурно неспособны генерировать инновации, исправлять собственные патологии или открыто обсуждать внутренние и внешние проблемы. Именно поэтому такие системы в конечном итоге рушатся", – сказал эксперт.

По словам Умланда, полномасштабная война против Украины не только истощает ресурсы России, но и обостряет внутренние противоречия внутри страны.

Он обратил внимание на рост напряженности между различными регионами РФ, а также на различия между оккупированными украинскими территориями и международно признанными российскими регионами.

"Этой войной Путин играет с огнем в отношении собственной страны. Она создает всё больше внутренних напряжений – между регионами, между оккупированными украинскими территориями и старыми, международно признанными территориями России, между Москвой и Санкт-Петербургом, с одной стороны, и остальной частью так называемой федерации – с другой", – подчеркнул аналитик.

Вероятность распада растет с каждым днем войны

Умланд считает, что нынешние процессы могут привести не только к смене власти в Кремле, но и к гораздо более глубоким трансформациям.

По его убеждению, чем дольше длится война, тем выше вероятность системного кризиса российской государственности.

"Чем всё это закончится – предсказать трудно. Но очевидно, что процесс движется не только к смене режима. С каждым днём войны растёт вероятность и распада государства", – отметил он.

Европе нужно готовиться к самым сложным сценариям

Эксперт убежден, что западные страны уже сейчас должны анализировать возможные последствия дезинтеграции Российской Федерации и разрабатывать планы реагирования.

Речь идет не только о возвращении оккупированных украинских территорий под контроль Киева, но и о потенциальных процессах внутри самой России.

"Я считаю, что мы должны готовиться к такому сценарию – не только к возвращению оккупированных украинских территорий под контроль Киева, но и к возможности того, что отдельные российские регионы начнут выходить из состава федерации, что потенциально может привести даже к гражданской войне внутри России", – заявил Умланд.

По мнению аналитика, многие политики и дипломаты в западных странах избегают публичных дискуссий о возможном распаде России.

Одной из причин он называет опасения, что само обсуждение такого сценария может способствовать его реализации.

"Публично многие политики и дипломаты избегают этой темы, поскольку опасаются, что сам факт обсуждения распада может сделать его более вероятным. Здесь присутствует определенный элемент когнитивного диссонанса: люди просто не хотят представлять себе такое развитие событий", – пояснил эксперт.

Ядерный фактор – главный страх

Умланд признал, что значительная часть беспокойства Запада связана с вопросом российского ядерного арсенала.

Именно из-за наличия у России большого количества ядерного оружия многие правительства воспринимают сценарий распада страны как потенциально опасный.

Впрочем, по мнению эксперта, даже если такое развитие событий вызывает опасения, его уже невозможно полностью исключить.

"Сегодня существует подобный страх в отношении возможного распада Российской Федерации, прежде всего из-за вопроса ядерного оружия. Но даже если этот сценарий и выглядит пугающим, игнорировать его становится все труднее", – подчеркнул он.

Экономические проблемы могут ускорить кризис государственности РФ

По словам Умланда, решающим фактором для распада России может стать сочетание её военных неудач с экономическими трудностями.

В таком случае внутренние противоречия и центробежные процессы могут существенно усилиться.

"Я считаю, что война является одним из ключевых факторов, подталкивающих Россию к кризису режима и, потенциально, к кризису государственности. Если военные неудачи будут сопровождаться серьёзным экономическим кризисом, то центробежные тенденции внутри России могут резко усилиться", — подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские депутаты начали открыто критиковать Путина. Они призывают к скорейшему завершению войны против Украины, из-за которой РФ оказалась в экономическом кризисе и на грани социального взрыва.

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