"Жест деэскалации напряженности": Туск приветствовал решение Зеленского делегировать на конференцию в Гданьске Свириденко

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать личное участие в Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и делегировать на мероприятие премьер-министра Юлию Свириденко. Польский премьер назвал такой шаг "жестом деэскалации напряженности" на фоне недавнего обострения отношений между Киевом и Варшавой.

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Об этом Туск заявил во время совместной пресс-конференции с главами правительств стран Вышеградской группы. Он отметил, что между президентами Украины и Польши возникла ненужная эмоциональная напряженность и "неадекватные реакции с обеих сторон".

Туск подтвердил контакты со Свириденко

По словам главы польского правительства, он поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске.

Туск сообщил, что именно глава украинского правительства проинформировала его о своём предстоящем участии в форуме в качестве представителя Украины.

"Я нахожусь в постоянном контакте с госпожой премьер-министром Юлией Свириденко. Она сообщила мне, что возглавит делегацию", — отметил польский премьер.

Сигнал к снижению напряженности

Комментируя отсутствие Владимира Зеленского на мероприятии, Туск заявил, что не воспринимает это как проблему или проявление охлаждения отношений.

Наоборот, он выразил убеждение, что такой формат представительства может способствовать более спокойной и конструктивной атмосфере во время конференции.

"Что касается меня, то я не разочарован. На мой взгляд, это означает, возможно, даже более слаженное проведение конференции, без ненужной напряженности, и я воспринимаю это как жест деэскалации напряженности", – подчеркнул Туск.

Туск признал наличие напряженности

Во время выступления глава польского правительства также признал, что в последнее время между президентами Украины и Польши возникла нежелательная напряженность. По его словам, ситуация сопровождалась чрезмерно эмоциональными реакциями с обеих сторон.

"Возникла ненужная эмоциональная напряженность между президентами Украины и Польши и неадекватные реакции с обеих сторон", – сказал польский премьер.

В то же время он дал понять, что Варшава заинтересована в снижении градуса конфронтации и возвращении к конструктивному диалогу.

Конференция по восстановлению Украины состоится в Гданьске

Международная конференция по восстановлению Украины в Гданьске станет одной из ключевых международных площадок, посвященных послевоенному восстановлению страны.

В мероприятии примут участие представители правительств, международных финансовых институтов, бизнеса и инвесторы, рассматривающие возможность участия в проектах восстановления украинской экономики и инфраструктуры.

Украинскую делегацию на форуме возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, тогда как президент Владимир Зеленский в мероприятии участвовать не будет.

Напомним, в своем традиционном обращении 23 июня Зеленский подтвердил, что украинскую делегацию на конференции в Гданьске возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. Он отметил, что важной задачей остается сохранение конструктивных отношений между Украиной и Польшей.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Международной конференции по восстановлению Украины. По его словам, это мероприятие "имеет смысл только при условии участия в нем украинской стороны, несмотря на напряженность и ненужные эмоции".

А 21 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что Зеленский до сих пор не определился относительно своего визита в Гданьск. Глава МИД сообщал, что 22 июня президенту должны были доложить о готовности к мероприятию, потенциальных последствиях принятых решений и форматах проведения конференции. Тогда, по его словам, Зеленский и должен был принять окончательное решение относительно своего участия.

Впоследствии стало известно, что президента Польши Кароля Навроцкого не пригласили принять участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. В его канцелярии заявили, что Навроцкий не планирует посещать мероприятие именно из-за отсутствия официального приглашения.

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