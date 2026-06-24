Украине вновь грозит нашествие саранчи: какой регион может пострадать

В Днепропетровской области наблюдается сезонное развитие и массовое распространение перелетной сараны. Есть высокая вероятность того, что эти вредители попадут на территорию Харьковской области.

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Существует также угроза развития местных популяций саранчовых, которые постоянно присутствуют в регионе и массово и очагово развиваются в отдельные годы. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Об угрозе распространения саранчовых предупредили в Управлении фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве. Там отметили, что эти вредители представляют серьезную опасность для урожая из-за своей высокой плодовитости, прожорливости и способности преодолевать значительные расстояния.

Взрослые особи саранчи могут мигрировать на десятки и даже сотни километров в сутки, а при благоприятных погодных условиях – до 200 км и более. Это означает, что за считанные дни или недели саранча может достичь Харьковской области и нанести значительный ущерб посевам.

Ситуация на Харьковщине

В Харьковской области в настоящее время наблюдается питание личинок нестадных видов только в местах их резервации (непахотные земли) при численности ниже экономического порога вредоносности. Заселение сельскохозяйственных посевов пока не выявлено.

В то же время теплая погода июня создает идеальные условия для образования очагов высокой численности этих вредителей на пастбищах, лугах, непахотных землях, в лесополосах, а также в прилегающих посевах подсолнечника, кукурузы, овощных и других сельскохозяйственных культур.

Саранча отдает предпочтение злаковым культурам (кукуруза, просо, сорго, пшеница), но может повреждать и другие растения.

Все распространкнные в Украине виды саранчи имеют одно поколение в год, зимуя в виде яиц в почве.

Рекомендации для аграриев и населения

В Госпродпотребслужбе настоятельно рекомендуют усилить контроль за состоянием всех площадей пахотных и непахотных земель, приусадебных участков на предмет возможного развития саранчовых. Особое внимание следует обратить на районы, граничащие с Днепропетровской областью.

"Напоминаем! В случае обнаружения итальянского пруса и других стайных саранчовых при численности 2-5 экз. на кв. м, нестадных саранчовых – 10-15 экз. на кв. м, применяют химические обработки", – говорится в сообщении.

Защитные обработки против саранчовых начинают при массовом появлении личинок I возраста. Основную массу личинок стадных саранчовых следует ликвидировать при их развитии в III-IV возрасте, до окрыления следует завершить химические мероприятия.

Методы обработки химическими препаратами (сплошные, краевые, локальные – в местах высокой концентрации вредителя) зависят от конкретных условий и количества вредителей. Использовать инсектициды следует в соответствии с "Перечнем пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Украине".

"Обязательно соблюдайте меры безопасности, в частности, за 3 суток до проведения химической обработки необходимо предупредить председателей исполнительных комитетов сельских и поселковых советов, а также владельцев пасек о времени и месте проведения работ, указав название, степень и срок действия токсичности препарата. Все химические обработки проводите с соблюдением регламентов применения средств защиты растений, техники безопасности и санитарных правил при работе с ними", – призвали в Госпродпотребслужбе.

О любых признаках массового скопления стадных видов саранчовых необходимо обязательно сообщать в Управление фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области по телефонам (057) 725-19-07 или (057) 725-19-08.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Украине тоже было нашествие саранчи – вредителей, которые распространялись с востока и юга, видели в разных уголках страны. В частности, крупное насекомое размером с кулак заметили и в Одессе.

Также мы писали о том, что в Запорожье во время нашествия саранчи местные жители начали продавать ее в живом или сушенном виде по цене от 9 до 15 гривен за штуку. Саранчу используют для кормления рептилий, рыбалки и даже в качестве белковой добавки, она стала востребованным товаром.

Саранча, которая тогда обрушилась на поля Украины, была перелетной, а не египетской, и не является экзотической для нашей страны. Подобные нашествия случались и раньше, а нынешнее массовое нашествие произошло в результате совокупности нескольких благоприятных факторов.

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