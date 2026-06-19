"Пренебрежительные шаги": Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградили в 2022 году. Такое решение глава украинской дипломатии принял из-за того, что польский президент Кароль Навроцкий лишил главу государства Владимира Зеленского ордена Белого орла.

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Об этом Сибига сообщил в Facebook. Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела этого конфликта.

Сибига назвал решение Варшавы стратегической ошибкой

По словам министра, решение лишить президента Украины ордена Белого орла является серьезной ошибкой польской стороны, от которой выигрывает Россия.

"Решение лишить президента Украины ордена Белого орла – это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выигрывает только Москва", – подчеркнул Сибига.

Он выразил сожаление по поводу того, что, по его мнению, эмоции взяли верх над прагматичным подходом в польской политике.

Глава МИД считает, что такие действия направлены не только против Владимира Зеленского, но и против Украины в целом.

"Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в адрес даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства", – отметил министр.

Министр возвращает польскую награду

На фоне последних событий Сибига заявил, что не видит возможности и дальше сохранять польскую государственную награду.

"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". В ближайшее время я верну его Польше", – сообщил министр.

В то же время он подчеркнул, что дело не в самих наградах, а во взаимном уважении между государствами.

Сибига отметил, что Украина всегда выступала за диалог даже по самым сложным историческим вопросам.

По его словам, принцип взаимного уважения предполагает готовность принимать решения партнеров даже в тех случаях, когда стороны придерживаются разных точек зрения.

"Мы всегда выступали за подход взаимного уважения – даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не согласны с ними", – отметил глава украинской дипломатии.

Сибига напомнил о работе над историческими вопросами

Министр подчеркнул, что в течение последних полутора лет украинская сторона активно работала над урегулированием противоречий между двумя государствами.

В частности, по его словам, Киев способствовал деполитизации исторических дискуссий, разблокированию научного сотрудничества и проведению поисково-эксгумационных работ.

Сибига напомнил, что в настоящее время продолжаются работы в Гуте-Пеняцкой, проведение которых ранее инициировала польская сторона.

Также он отметил возобновление деятельности Конгресса историков и другие шаги, направленные на сближение позиций двух стран.

"Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю"

Глава МИД убежден, что нынешний конфликт не отвечает интересам ни Украины, ни Польши.

По его мнению, вместо поиска компромиссов польская сторона избрала путь дальнейшей эскалации.

"Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести это обострение до недопустимого и неадекватного уровня", – заявил Сибига.

В то же время он подчеркнул, что вопросы украинской истории должны оставаться делом самой Украины.

"Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", – подчеркнул министр.

Несмотря на резкие заявления, Андрей Сибига выразил надежду, что впоследствии украинско-польские отношения вернутся к конструктивному диалогу.

По его словам, Киев рассчитывает на возобновление равноправного сотрудничества, которое будет соответствовать союзническому характеру отношений между двумя государствами.

"Надеемся, что со временем здравый смысл возобладает и наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям между нашими странами на фоне противодействия общему врагу в Москве", – подытожил глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны. Решение было принято из-за присвоения президентом Украины одной из частей ВСУ названия "Героев УПА".

Немецкая историчка Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По её словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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