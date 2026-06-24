Одной из причин, по которой многие крымчане поддержали оккупацию, была идея, что после аннексии в Крым поедут богатые российские туристы и они станут больше зарабатывать.

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Пройшли роки і стало очевидно, що ці прогнози не справдилися. Їздити з росії в Крим далеко і дорого, тому ніякого розквіту туризму в Криму не сталося.

Замість туристів в Крим масово приїхали свиноморді. За різними оцінками з початку анексії в Криму оселилися від 700 тис. до мільйона росіян із холодної і голодної росії.

І – сюрпрайз!!!! Вони теж хочуть заробляти на туристах, тому кількість туристів не просто ЗМЕНШИЛАСЯ, а ще й цей, скромний потік туристів треба ділити на БІЛЬШУ кількість ротів

Але це ще було не все. Бо гауляйтер Аксьонов скромно повідомив, що з метою забезпечення "общєствєнной бєзопасності" курортний сезон ЗАКРИВАЄТЬСЯ з 22 червня по 1 вересня.

В цей час заборонено бронювати готелі для дітей. Відповідно, "дорогіє" расіянє не зможуть їхати у Крим з сім'ями і в Криму з туристів залишаться тільки проститутки, що обслуговують російську армію.

Здобули. Бажаємо хитрож*пим колаборантам ще кращих туристичних сезонів у складі росії.

А адекватним кримчанам, які змушені жити в окупації, нагадаємо – єдиний шанс на успішне ведення бізнесу в Криму, це повернення України, зняття санкцій та прихід у Крим цивілізації, міжнародних платіжних систем нормального інтернету і всіх інших плюсів вільного світу замість вічного санкційного болота.

На фото: Крим у складі України з туристами, грошима, перспективами і без війни, похоронок, дронів, бензинової кризи і повної безнадії.