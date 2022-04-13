"Не гражданин России": Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука

В Кремле прокомментировали возможность обмена задержанного накануне в Украине народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Там отметили, что кум Путина является гражданином другой страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. Судя по его ответу, Россия не стремится спасти человека, который долгие годы работал на нее, предавая тем самым Украину.

"Это не гражданин России, а иностранный политический деятель, мы вообще не знаем, хочет ли он этого", – подчеркнул Песков.

Вместе с тем, ранее на задержание Медведчука отреагировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он разразился оскорблениями и угрозами в адрес украинского правительства, назвав его представителей "у*людками".

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"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", – отметил представитель страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Была проведена спецоперация. Украинцы стали предлагать обменять кума главы РФ на украинских пленных. А вот в Министерстве внутренних дел считают, что прежде всего от политика нужно получить все "пароли и явки", осудить, а уже после этого включить в списки на обмен.