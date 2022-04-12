Медведчук задержан: Зеленский показал фото и похвалил СБУ

Во вторник, 12 апреля, Служба безопасности Украины задержала народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Была проведена спецоперация.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже. Слава Украине!" – написал он.

Ранее Виктор Медведчук, который является подозреваемым в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. 26 февраля его уже не было на месте.

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После этого Лычаковский районный суд Львова 18 марта избрал меру пресечения для скрывающегося от правоохранителей народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Его разрешили взять под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты выяснили, что Медведчук покинул свое имение на Киевщине, однако сбежать из Украины ему не удалось. Он сумел скрыться от правоохранителей, поскольку благодаря решению одиозного судьи Вовка на нем не было электронного браслета.