Медведев оскорбил украинскую власть из-за задержания Медведчука и разразился угрозами

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился оскорблениями и угрозами в адрес украинского правительства после задержания народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он назвал их "уродцами".

Истерический "крик души" рашистский политик опубликовал в Telegram. Он посоветовал представителям украинской власти "внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь".

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных", – пожаловался Медведев.

"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", – добавил представитель страны-агрессора.

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Напомним: 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Была проведена спецоперация. На фото, опубликованном Зеленским, нардеп Медведчук одет в военную форму, на руках – наручники.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже. Слава Украине!" – написал он.

Украинцы стали предлагать обменять кума главы РФ на украинских пленных. А вот в Министерстве внутренних дел считают, что прежде всего от политика нужно получить все "пароли и явки", осудить, а уже после этого включить в списки на обмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведева уличили во лжи во время выступления 1 апреля. Он перекрутил данные о поставках продукции, угрожая миру ограничить экспорт и импорт товаров. Так, еще в 2020 году Россия только из ЕС, США и Канады импортировала пищевой и аграрной продукции на $6,82 млрд. Однако в заявлении Медведева это "ничего".