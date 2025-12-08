Найдут работу легче всего: украинцам рассказали, на кого сейчас самый большой спрос в Польше

В настоящее время наибольшим спросом в Польше пользуются вакансии в сферах мясопереработки и разбора в пищевой промышленности. Ощутимая нехватка кандидатов также на вакансии водителей грузовиков и автобусов. В то же время среди украинцев востребованы вакансии на работу по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах.

Кроме того, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, украинцы активно отзываются на предложение по работе на строительстве. Также они готовы идти на:

Технические неквалифицированные работы.

Мясо- и рыбопереработку.

Аграрные и связанные с обработкой продуктов работы.

"Также украинцы активно откликаются на предложения в строительной сфере. Там в последнее время растет потребность в квалифицированных рабочих – каменщиках, плиточниках, штукатурах, монтажниках", – говорится в сообщении.

Кого ищут на работу в Польше

В то же время, отмечается, кроме работникиов мясопереработки, водителей грузовиков и автобусов, стабильным в Польше также остается спрос на технических специалистов. В частности:

Водителей погрузчиков.

Слесарей.

Сварщиков.

Работников технического обслуживания.

"На этих позициях работодатели ожидают не только подтвержденных навыков работы с оборудованием, но и ответственного отношения к правилам безопасности и готовности работать в сменном графике", – рассказали специалисты.

Также есть потребность в специалистах среднего и руководящего звена – бригадирах, руководителях производственных смен и линейных менеджеров. Однако для этих вакансий уже необходимы:

Знание польского языка.

Опыт работы на аналогичных должностях в Польше или за рубежом.

Умение организовывать производственные процессы и управлять командами.

"Именно такие компетенции определяют доступ к стабильным и высокооплачиваемым предложениям", – объяснили кадровики.

Еще одна категория – сезонные работы. Работники в этой сфере, отмечается, нужны всегда.

"Комплектация заказов, упаковки, складские работы, временные позиции в пищевом производстве... Как и в случае с постоянным трудоустройством, главные требования к кандидатам на сезонные работы – стремиться работать и легально находиться на территории Польши", – резюмировали специалисты.

