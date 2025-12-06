Посол США при НАТО о войне в Украине: мы ближе к миру, чем когда-либо

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер сделал новое заявление о возможности мира в Украине. По его словам, Киев и Москва сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения о прекращении войны.

Об этом Уитакер сказал во время форума в Дохе, Катар. Он ответил на вопрос о том, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и РФ.

"Знаете, мы близки к миру. Мы ближе, чем когда-либо", – заявил Уитакер.

Он также напомнил – президент США Дональд Трамп считает, что сейчас есть "сложная ситуация". По словам посла, обе стороны буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.

"Не стоит заходить на полпути в мясной магазин, где делают колбасу, и жаловаться, что вам не нравится... Как по мне, мы все на одной волне. С госсекретарем Рубио, вовлеченным в процесс, я вполне уверен, что все перспективы будут рассмотрены, но в то же время нам нужно выяснить, можно ли вообще достичь соглашения", – отметил Уитакер.

Он подтвердил, что все, что было изложено в "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. При этом НАТО и Европейский Союз работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.

"Все эти треки сейчас движутся параллельно, в реальном времени", – добавил посол.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс похвастался собственным "оптимизмом", заявил о "значительном прогрессе" в "мирных переговорах" Вашингтона с Москвой и анонсировал в ближайшем будущем "хорошие новости".

Напомним: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну против Украины, если достижение ее политических целей мирным путем окажется невозможным.

Он озвучил эту позицию в интервью российскому медиа в разговоре на английском языке, комментируя вопрос о потенциальном отказе Киева принимать кремлевские ультиматумы. Песков подчеркнул, что в таком случае "специальная военная операция" будет продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие специальный посланник по вопросам мира Стив Уиткофф, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Стороны обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Также представители Киева и Вашингтона согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира.

6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался в телефонном режиме с представителями команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь шла, в частности, о "ключевых вещах, которые могут гарантировать окончание войны". В разговоре также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров.

